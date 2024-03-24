Cep telefonu şeklindeki 14 kiloluk gümüş külçeler gümrüğe takıldı

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük kapısında ekipler tarafından kontrol edildi.

Kontrolde yolculardan birinin üzerinde 9 bin euro değerinde toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram olan dört adet gümüş külçe bulundu.

Kaçak gümüşlere el konulurken, Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapıldı.