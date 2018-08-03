Cercle Brugge - Lokeren maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A maçında Cercle Brugge ile Lokeren, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Cercle Brugge son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lokeren, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 388 kodlu maçı oynayanlar; Cercle Brugge galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Lokeren galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Cercle Brugge son hafta oynanan Lokeren maçında 0-0 berabere kaldı.

Lokeren, Cercle Brugge karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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