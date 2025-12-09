Habetürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yüksel Aksu'nun senaryosunu yazdığı ve yönettiği, Ozan Akbaba, Deniz Barut ve Fırat Çelik'in başrollerini paylaştığı 'Bak Postacı Geliyor'un galası İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galaya katılan ünlü isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz ay Tayland'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, gazetecilerin, "Yarışmayla hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "Çok güzel şeyler var hayatımda, çok güzel insanlar ile karşılaşıyorum. Oyunculuk için eğitim alacağım. Eğitimsiz hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi.

Ayrıca güzellik yarışmalarına yeniden katılmayı düşünmediğini söyleyen Ceren Arslan; "Bir daha güzellik yarışmasına katılmayacağım. Ben bu süreci devam ettirmek için bir sonrakilere yol açmak için katıldım ama benden geçti artık, bir daha katılmayacağım" dedi.

Ceren Arslan

Oyuncu Uğur Arslan da film için "Oldukça heyecanlıyım, gayet güzel bir dönem filmi olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi her iki dönemi de yaşamış olanlar için eskiden daha temaslıydı her şey. Daha bir mahalledeydik, daha dosttuk, daha arkadaştık. Çaylar kaynatılırdı, dedikodular yapılırdı. O dönemi anlamak adına bu film bir fırsatmış gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Uğur Arslan Oktay Kaynarca ise "Güzel bir film olduğunu biliyoruz. Umarız güzel bir gala olur. Kendisi de ortada Ozan'ın. Çok başarılı bulduğum bir kardeşim. Mütevazılığı ve kendine has kişiliği ile çok değerli bir insan" diye konuştu. Geçtiğimiz gün 1 kilo altın hediye edildiği iddialarıyla ilgili de konuşan Kaynarca; "Kalem kutusunu 1 kilo altın olarak gösterdiler. Allah, akıl fikir versin. Bu sahte hesaplardan insanların başına gelenlerin önüne geçilmesi lâzım. Kimliği olmayan sosyal medya hesabı açamasın. Keşke dedim haberi görünce" ifadelerini kullandı. REKLAM Oktay Kaynarca Usta oyuncu Ahmet Mekin, galaya torunu Mekin Sezer ile birlikte katıldı. Mekin, duygularını; "Hepimize şimdiden iyi seneler diliyorum, biz dede - torun oynadık. Çok mutluyum, inşallah devamı da gelir" sözleriyle ifade etti. Dedesiyle birlikte 'Bak Postacı Geliyor' filminde rol alan genç oyuncu Mekin Sezer ise "Benim için çok güzel bir anı ve çok özel bir hatıra. Ben aslında dedemi asiste etmek için gittim. Beni hemen beraber almak istediler onunla, bütün ekibe çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ahmet Mekin ve torunu Mekin Sezer Filmi çok merak ettiğini söyleyen Serdar Ortaç ise "İzlemek için geldim. Eskiden bir şarkı vardı bu filmin adında. Hafızamızda kaldı adı" dedi. Bisiklet hakkında konuşan Ortaç; "Teoman da üşengeç benim gibi. Onu bisiklete alıştırmak istedim ama binmiyor. 'Kaykay falan' dedim. 'Yok' dedi binmedi, oturmayı seviyormuş" dedi. "2026'da her hafta konserim var, çalışmamak kötü. Teo'nun dediği gibi 'Evde boş boş ne yapacağız?" ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç Geçtiğimiz günlerde acil olarak ameliyat olan ve stent takılan Halil Ergün de galaya katıldı. Usta oyuncu, hastalığı hakkında "Ben iyiyim, sağlık durumum iyi. Problem yok. Ufak bir operasyon geçirdim sadece" dedi. Ergün, son dönemde kendisine teklifler geldiğini de söyledi. Ergün; "Birçok proje teklifi var, hepsini tek tek değerlendireceğim. Ona göre hareket edeceğim. Bana en uygun rol hangisiyse onu seçeceğim" ifadelerini kullandı. Halil Ergün Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde gittiği Arabistan'ın Cidde şehrinde katıldığı film festivali hakkında konuştu. Deniz; "Cidde çok güzeldi. Benim için güzel bir deneyim oldu. Beni besleyen muazzam bir etkinlik oldu" dedi.