Ceren Arslan, Türkiye'yi temsil edecek

Ceren Arslan, 21 Kasım 2025'te Tayland'da düzenlenecek 74'üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması'nda Türkiye’yi temsil edecek.

Ceren Arslan, yarışma için Tayland'a gitti. Arslan; "Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak" dedi.

Ceren Arslan, Brezilya, Nepal, İrlanda ve Namibya'yı temsil edecek güzellerle çektiği videosunu da sosyal medya hesabından yayımladı.