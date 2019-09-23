Cuma günü hakim karşısına çıkacak

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi soncu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

CUMA GÜNÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması Cuma günü görülecek. Bu dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkacak olan sanık Hasan İsmail Hikmet'in, Kıbrıs'ta okurken 2015 yılında tanıştığı kız arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle de hakkında dava açıldığı ve yargılanmasının sürdüğü ortaya çıktı. Davanın soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; Hikmet, Kıbrıs'ta okurken tanıştığı G.T. ile bir süre aynı evde yaşadı. Kısa süre sonra G.T. Hikmet´ten ayrıldı. Bunu kabul etmeyen Hikmet, genç kızın uygunsuz fotoğraflarını aile ve arkadaş çevresine göndermekle tehdit etti. İddialara göre tehditler nedeniyle bunalan G.T. okulu bırakarak Fransa'da yaşayan ailesinin yanına döndü.

TEHDİTLER DEVAM EDİNCE AİLESİNE BİLGİ VERİP ŞİKAYETÇİ OLDU

G.T.'nin şikayet dilekçesine göre; Hikmet tehditlerini telefonda da sürdürüp, kızın annesini arayıp aralarında geçen ilişkiyi anlattı. G.T., Hikmet´in şifresini bildiği sosyal medya hesabından uygunsuz fotoğraflarını paylaşınca hem yaşadığı Fransa´nın Lyon kentinde, hem de konsolosluk aracılığıyla Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi gönderdi. G.T.´nin Eylül 2015 tarihli dilekçesinde, "Adıma açılan sahte hesaplar, şifresini ele geçirdiği sosyal medya hesabımdan onunla geçirdiğimiz zamandan kalma özel ve cinsel içerikli fotoğraflarımı yayınlayıp beni herkese rezil eden Hasan İsmail Hikmet adlı şahıs Temmuz ayından beri tehdit ve şantajlarda bulunmaktadır. Kendisinden ayrıldığım için bunları yapmaktadır. Hayatım dayanılmaz ve çekilmez hale gelmiş ve psikolojik sorunlar yaşamaktayım. Hakkında dava açılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı

5 GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI

Şikayet üzerine Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Hikmet, suçlamaları kabul etmedi. G.T.´nin sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğraflar ve cep telefonundaki tehdit mesajlarını eklediği ikinci şikayeti sonrası Hikmet hakkında 2018 yılında 'tehdit' suçundan dava açıldı. G.T.'nin avukatlarının talebi üzerine soruşturma ve kovuşturma aşamasında tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında sanık hakkında koruma tedbiri kararı verildi. Mahkeme, koruma kararına rağmen tehditlerin sürdüğü yönünde yapılan başvuru üzerine Hikmet için 5 günlük zorlama hapis cezası verdi. Ancak bu ceza itiraz üzerine kaldırıldı. Gölbaşı 2'inci Asliye Mahkemesi´ndeki yargılamanın sürdüğü öğrenildi.