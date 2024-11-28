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        Haberler Müzik Ceren Gündoğdu: Bu sadece başlangıç

        Ceren Gündoğdu: Bu sadece başlangıç

        Ceren Gündoğdu, yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtti. Şarkıcı; "Bu sadece başlangıç, sırada daha fazlası var" diyerek yeni şarkılarını yakında paylaşacağını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 08:59 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:59
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        "Bu sadece başlangıç"
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        Ceren Gündoğdu, Sinop Lakerda Festivali’nde kutladı. Gündoğdu; konserde hem hit parçalarından oluşan bir seçki sundu hem de yeni şarkısı 'Buradayım Ben'i ilk kez canlı seslendirdi. Dinleyenlerin eşlik etmesi üzerine; “Şarkı daha yeni çıktı ama ezberlemişsiniz, hayranlık uyandırıyorsunuz. Bu sevgiye hissetmek tarif edilemez bir duygu her zaman bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

        Ceren Gündoğdu, yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtti. Şarkıcı; “Bu sadece başlangıç, sırada daha fazlası var” diyerek yeni şarkılarını yakında paylaşacağını dile getirdi.

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