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        Tedavi için gittiği acil serviste personele saldırdı!

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Trabzon'da meydana gelen bir kişi, tedavi için gittiği acil serviste cerrahi makas ile güvenlik görevlisine saldırdı. Bir görevlinin yaralandığı olayda ortalık savaş alanına dönerken saldırgan gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:13
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        Cerrahi makas ile görevliye saldırdı!
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde eli ile kolunda kesikler olup, acil servise başvuran K.Ç., (21) müdahale sırasında sağlık görevlileri ile tartışıp, araya giren güvenlik personeline cerrahi makas ile saldırdı.

        DHA'nın haberine göre olayda 1 kişi yaralandı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

        Eli ile kolunda kesikler bulunan K.Ç., tedavi için hastanenin acil servisine geldi. Burada eline dikiş atmak isteyen sağlık görevlileri ile tartışan K.Ç., araya giren güvenlik personeline de cerrahi makas ile saldırdı.

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        Bir güvenlik görevlisi hafif yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #trabzon
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