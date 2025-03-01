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        Haberler Kültür-Sanat Cesar Ödülleri sahiplerini buldu

        Cesar Ödülleri sahiplerini buldu

        Fransa'da düzenlenen Cesar Ödülleri dün gece Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:14
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        Fransa'nın Oscar'ları sahiplerini buldu
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        Fransa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri, bu yıl 50’nci kez sahiplerini buldu.

        Başrollerini Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon ve Adriana Paz'ın paylaştığı Emilia Perez filmi; En İyi Film ve En İyi Yönetmen başta olmak üzere En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Ses, En İyi Görüntü Yönetmenliği, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Orijinal Müzik dallarında ödül aldı.

        ABD’li oyuncu Julia Roberts ise Onur ödülüne layık görüldü.

        Gecenin diğer kazananları ise şu şekilde:

        En İyi Film: Emilia Perez

        En İyi Yönetmen: Jacques Audiard, Emilia Perez

        En İyi Kadın Oyuncu: Hafsia Herzi, Borgo

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        En İyi Erkek Oyuncu: Karim Leklou, Jim’s Story

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nina Meurisse, Souleymane’s Story

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Alain Chabat, Beating Hearts

        Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Maiwene Barthelemy, Holy Cow

        Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Abou Sangare, Souleymane’s Story

        En İyi Orijinal Senaryo: Boris Lojkine ve Delphine Agut, Souleymane’s Story

        En İyi Uyarlama Senaryo: Jacques Audiard, Emilia Perez

        En İyi İlk Film: Holy Cow, Louise Courvoisier

        En İyi Animasyon: Flow, Gint Zilbalodis

        En İyi Yabancı Film: The Zone Of Interest, Jonathan Glazer

        En İyi Belgesel: The Bertrand’s Farm, Gilles Perret

        En İyi Görüntü Yönetimi: David Cailley, The Animal Kingdom

        En İyi Görsel Efekt: Cedric Fayolle, Emilia Perez

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        En İyi Ses: Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldere, Cyril Holtz, Niels Barletta, Emilia Perez

        En İyi Orijinal Şarkı: Clement Ducol,Emilia Perez için Camille

        En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Stephane Taillasson, Monte Kristo Kontu

        En İyi Kostüm: Thierry Delettre, Monte Kristo Kontu

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        #Cesar Ödülleri
        #Fransa
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