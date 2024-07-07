Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi

Adana'da 11 yıl önce Zeynep Söğüt'ü (33) boğarak öldürüp, cesedini koydukları bavulu dere yatağına attıkları iddiasıyla müebbet hapse çarptırılan Savaş Sanatma (42) ve Ersin Yalçınkaya (48) ile 3 yıl hapse mahkum edilen Nazlı Tuğlucan'a (44) verilen hapis cezaları Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.

DHA'nın haberine göre bugüne kadar cansız bedeni bulunmayan Zeynep Söğüt davasında yargılama yeniden başladı.

Yeşiloba Mahallesi’ndeki TOKİ evlerinde Zeynep Söğüt ile yaşayan Savaş Sanatma, 23 Aralık 2013’te emniyete giderek nikahsız yaşadığı Zeynep’in kendisi işteyken evi terk ederek gittiğini ve bir daha dönmediğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Savcılık, kayıp başvurusu üzerine 31 Aralık 2013’te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. REKLAM

"KIZIM ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR" Zeynep Söğüt’ün annesi Arbiye Ballı da 27 Aralık 2013’te Sarıçam Polis Merkezi’ne giderek 2 çocuk annesi kızından haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini, öldürülmüş olabileceğini, kızının en son Savaş Sanatma ile yaşadığını ve bu kişiden şüphelendiğini bildirdi. Anne Ballı’nın şikayeti üzerine Sanatma’nın bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Sanatma, Zeynep Söğüt ile 8-9 ay beraber yaşadıklarını, kaybolunca kayıp başvurusunda bulunduğunu, anne ve babasına da bilgi verdiğini söyledi. Söğüt Ailesi, 21 Kasım 2018’de televizyon programlarına çıkarak kızlarından haber alamadıklarını anlattı. Savaş Sanatma da telefonla programa katılarak sevgilisinden haber alamadığını söyledi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI Cinayet Bürosu ekipleri, Zeynep Söğüt’ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirerek 2020 yılında kayıp dava dosyasını yeniden açtı. Söğüt’ün kaybolması ile ilgili onlarca kişinin ifadesine başvuruldu, güvenlik kamera görüntüleri ve cep telefonu kayıtları incelendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Zeynep Söğüt’ü öldürdükleri iddiası ile Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan yakalanıp, gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR Sorgularında, Savaş Sanatma, Zeynep’i arkadaşı Ersin Yalçınkaya’nın öldürdüğünü belirterek, “Ersin gece bizde kalmıştı. 24 Aralık 2013 günü sabah erken uyandım, Ersin de uyanmıştı. Zeynep yatıyordu. Ersin’e ‘Sen otur sıcak pide alayım geleyim birlikte kahvaltı yapalım’ dedim. Ekmek alıp eve döndüğümde Ersin kapıyı açtı. Her iki kolunda ve yüzünün bir kısmında tırnak izlerinden dolayı kanamalar olduğunu görünce ne olduğunu sordum. ‘Sesini çıkartma Zeynep’i yatak odasında boğarak öldürdüm, bu esnada boğuştum, Zeynep tırnakları ile beni bu hale getirdi’ dedi. Yatak odasının kapısını açtığımda Zeynep yatağın üzerinde sırt üstü hareketsiz yatıyordu” ifadelerini kullandı. REKLAM

İÇİNDE CESET OLAN BAVULU DEREYE ATMIŞLAR Sanık Sanatma daha sonra Zeynep’in cesedini bavula yerleştirip taksinin bagajına koyduklarını, Nazlı Tuğlucan’ın öncülüğünde 2 otomobil halinde gittikleri Pozantı’nın Bürücük Yaylası’nın yüksek yerinde dere yatağına attıklarını ileri sürdü. Ersin Yalçınkaya ise polisteki ifadesinde, Zeynep Söğüt’ü Savaş Sanatma’nın öldürdüğünü iddia etti. Nazlı Tuğlucan da içinde ceset olduğunu bilmediği bavulu Pozantı’da dereye attıklarını kabul edip, suçsuz olduğunu iddia etti. 3 şüpheli de ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklandı. CESET BULUNAMADI Polis, Zeynep Söğüt’ün cesedini bulmak için şüphelilerin gösterdikleri bölgede kadavra köpeği ile arama yaptı. Belirtilen bölgede bavul bulundu, içinden taşlar çıktı. Genişletilen aramada kemikler bulundu. Yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu tespit edildi. DAVA AÇILDI Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt’ü öldürdükleri iddiası ile Söğüt’ün nikahsız yaşadığı Savaş Sanatma ile Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan hakkında Adana 6'ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.