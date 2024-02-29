Çeşitli mücver tarifleri: patatesli, kabaklı, fırında mücver tarifi

Yaz aylarının taptaze sebzeleriyle hazırlanan enfes mücverler, sofraları renklendiriyor! Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarifler, sağlıklı beslenme yolunda da önemli bir adım niteliği taşıyor. Patates, kabak ve daha pek çok sebzeyle yapılabilecek mücverler, her damak zevkine hitap ediyor. İşte size pratik ve nefis patatesli, kabaklı ve fırında mücver tarifi detayları

Kabak Mücver Tarifi

Malzemeler:

3 adet orta boy kabak

1 adet yumurta

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 yemek kaşığı un

2 diş rendelenmiş sarımsak

Yarım demet ince doğranmış maydanoz

Tuz, karabiber

Sıvı yağ (kızartma için)

Yapılışı:

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Kabakları rendeleyin ve üzerine biraz tuz ekleyip bekletin. Ardından suyunu sıkarak fazla nemini alın.

Bir karıştırma kabında rendelenmiş kabakları, yumurtayı, rendelenmiş sarımsağı, doğranmış maydanozu, rendelenmiş kaşar peynirini, unu, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.

Karışımı kaşık yardımıyla ya da elinizle şekillendirerek kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın.

Kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Sıcak olarak servis yapın ve dilerseniz yanında yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Patates Mücver Tarifi

Malzemeler:

3 adet orta boy patates

1 adet yumurta

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 yemek kaşığı un

2 diş rendelenmiş sarımsak

Yarım demet ince doğranmış maydanoz

Tuz, karabiber

Sıvı yağ (kızartma için)

Yapılışı:

Patatesleri rendeleyin ve üzerine biraz tuz ekleyip bekletin. Ardından suyunu sıkarak fazla nemini alın.

Bir karıştırma kabında rendelenmiş patatesleri, yumurtayı, rendelenmiş sarımsağı, doğranmış maydanozu, rendelenmiş kaşar peynirini, unu, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.

Karışımı kaşık yardımıyla ya da elinizle şekillendirerek kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın.

Kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Sıcak olarak servis yapın ve yanında turşu veya yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Karnabahar Mücver Tarifi

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Malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar

1 adet yumurta

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 yemek kaşığı un

2 diş rendelenmiş sarımsak

Yarım demet ince doğranmış maydanoz

Tuz, karabiber

Sıvı yağ (kızartma için)

Yapılışı:

Karnabaharı küçük parçalara ayırın ve haşlayın. Ardından suyunu süzerek ezmeden biraz iri parçalar halinde bırakın.

Bir karıştırma kabında haşlanmış karnabahar parçalarını, yumurtayı, rendelenmiş sarımsağı, doğranmış maydanozu, rendelenmiş kaşar peynirini, unu, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.

Karışımı kaşık yardımıyla ya da elinizle şekillendirerek kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın.

Kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Sıcak olarak servis yapın ve yanında yoğurt veya limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.

Mücverin Yanına Ne Gider?

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Mücver tek başına oldukça lezzetli ve doyurucu olsa da eşlikçileriyle birlikte daha keyifli bir lezzet şöleni sunabilir. İşte mücverin yanında yenilebilecek soslar ve eşlikçiler:

Yoğurt: Yoğurt, mücverin yanında en klasik eşlikçilerden biridir. Hem lezzetini tamamlar hem de hafif ve ferahlatıcı bir tat sağlar. Özellikle sarımsaklı yoğurt veya naneli yoğurt mücverle harika bir uyum sağlar.

Acılı Soslar: Mücverin yanında acılı soslar sunarak tatları zenginleştirebilirsiniz. Özellikle sarımsaklı veya acı biber sosu, mücverle muhteşem bir denge oluşturur.

Turşu: Turşular, mücverle harika bir uyum sağlayan ekşi ve tuzlu bir lezzet sunar. Salatalık turşusu, lahana turşusu veya kornişon gibi çeşitler mücverle birlikte servis edilebilir.

Zeytinyağlı Mezeler: Zeytinyağlı meze çeşitleri, mücverin yanında hafif ve sağlıklı bir seçenektir. Humus, baba ganuş, acılı ezme veya zeytinyağlı marul yaprakları gibi mezeler mücverle mükemmel bir uyum içindedir.

Salata: Yanında taze bir yeşil salata veya sebzelerle hazırlanan bir salata, mücverin yanında hafif ve sağlıklı bir alternatif sunar. Taze yeşillikler, domates, salatalık ve limon sos ile hazırlanan bir salata, mücverle birlikte dengeleyici bir lezzet sunar.

Sarımsaklı Ezme veya Humus: Sarımsaklı ezme veya humus, mücverin yanında bol lezzetli bir alternatif olabilir. Özellikle baharatlı veya sarımsaklı humus, mücverin tadını tamamlar.

Fırında Mücver Tarifi

Fırını 180 derecede ısıtın ve fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Kabakları, havuçları ve patatesi rendeleyin. Ardından fazla suyunu sıkarak bir kaba alın. Burada bu üç sebzeyi birlikte kullanabileceğiniz gibi ayrı ayrı da kullanabilirsiniz.

Rendelediğiniz sebzelerin üzerine yumurta, rendelenmiş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş kaşar peyniri, un, zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz kimyonu ekleyin ve karıştırın.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

Hazırladığınız mücver karışımını yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yayın. Eşit şekilde dağılmasına özen gösterin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika veya mücverler altın rengini alıncaya kadar pişirin.

Pişen mücverleri fırından alın ve biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

Dilerseniz yanında yoğurt veya limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.

Mücver Yapmanın Püf Noktaları