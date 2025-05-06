Çeşme açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 5'i çocuk 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı
Giriş: 06.05.2025 - 05:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 05:59
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 48 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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