Çeşme'de evinin etrafını kontrol ederken düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Çeşme ilçesinde evinin etrafını kontrol ettiği sırada dengesini kaybederek düşen bir kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Olay, dün Çeşme ilçesine bağlı Reisdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Er (60) evinin etrafını kontrol ettiği sırada dengesini kaybetti. Düşme sonucu ağır yaralanan adam için durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Engin Er, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan adam, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.