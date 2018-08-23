Çeşmeli turizmciden şaşırtan çağrı

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Çeşmeli turizmci: 'Ne olur gelmeyin, Eylül ayında gelin'

Kurban Bayrımı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yazın son günlerini deniz tatili ile geçirmek isteyenler, plajlara koştu. İzmir'in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı, otellerde yer kalmadı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, misafirlere ev sahibi olarak, 'gelmeyin' demenin çok zor olduğunu vurgulayarak gelenlerin açıkta kalacağını, yatacak yer bulamayacağını belirtti. Bayramdan sonra fiyatları yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayan Demir, daha ekonomik bir tatil için turiste 'Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin' dedi.

23.08.2018 - 10:50 | Güncelleme: DHA

Türkiye'nin gözde turizm yerlerinden Çeşme'de dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller ve tesisler doldu. Plajlarda, kumsalda, sokaklarda adım atmak zorlaştı. DHA'nın haberine göre, Çeşme'nin nüfusu 25 katına çıktı, 1 milyonu buldu. Türkiye'nin her yerinden ilçeye yerli turist geldi. Gurbetçilerin sayısının da çok olması dikkat çekti. Gündüz kumsalı gece sokakları dolduran turistler, turizmcinin, esnafın yüzünü güldürdü.
Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, doluluğun yüzde 100 olduğunu belirterek, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme'ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti' dedi. Bayram tatilinde Çeşme'ye gitmeyi düşünenlere 'Şimdi gelmeyin, Eylül ayında gelin' diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşme'de ev sahibi olarak 'gelmeyin' demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor. Çeşme dolu olduğu gibi civarındaki Seferihisar, Gümüldür de dolu. Buralara da yönlendiremiyoruz. Rica ediyoruz. Plajlar, sokaklar, oteller dolu tatil devam ediyor. Çeşme'ye gelmek isteyenler, ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin. Güzel bir tatil ayı. Fiyatları da yüzde 50 aşağıya çekiyoruz. Çok daha ekonomik bir tatili daha rahat ve keyifli koşullarda yapabilirler" 



'ARTIK ÜÇ AY DEĞİL, BİR YIL TURİZM VAR'

Çeşme'nin tam anlamıyla bayram yaptığını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, ilçedeki tesislerde doluluğun nisan ayından bu yana sürdüğünü belirterek, Çeşme bayram tatiliyle birlikte gerçek anlamda bayram yapıyor. Ciddi bir kalabalık var. Nisan ayından beri doluluk yaşıyoruz. Geçen yıllardaki krizlerden de etkilenmedik. Bu sene de çok iyi noktadayız. Çeşme üç aylık turizm faaliyetini yılın geneline yaydı. Bundan sonra da çeşitli etkinliklerimizi festivallerimiz olacak. Bu sezonu kasım ayının ortalarına doğru bisiklete yarışıyla tamamlayacağız dedi.


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