Çetenin korkunç işkenceleri kamerada

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Aralık ayında liderliğini Tufan S. ve Ümit S.'nin yaptığı çeteye operasyon düzenledi.

Yağma, yaralama ve tehdit gibi 24 ayrı suça karışan 17 çete üyesi gözaltına alındı.

MAĞDURLAR TEHDİT EDİLDİ

Operasyon sırasında, 'Sarallar' çetesinin bir alt gurubunun gözaltına alınan çete üyelerini kurtarmak için mağdur olan müştekileri tehdit ederek şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştığı tespit edildi.

ÇETENİN ALT GURUBUNA DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Organize polisi, çete üyeleri ceza almasın diye mağdur olan müştekileri tehditle şikayetlerinden vazgeçirmek isteyen çetenin alt gurubuna da operasyon düzenledi. Pendik ve Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, H.I., İ.S.K., M.E.D., M.Ö., T.A., S.S. Ve U.E.A. Gözaltına alındı.

KORKUNÇ İŞKENCE KAMERADA

Tufan S. ve Ümit S. çetesinin vatandaşları acımasızca döverek tehdit ettikleri anı gösteren kamera kayıtları ortaya çıkmıştı.

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