Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Çingene Ümit' olarak tanınan Ümit Y. çetesine operasyon düzenledi.

50 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve 2 ayrı ilde düzenlenen operasyonda, Ümit Y.'nin de aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinden 2 tüfek, 15 tabanca ve binlerce mermi ele geçirildi.

SUİKAST SİLAHI VE ZEHİRLİ MERMİ ELEGEÇİRİLDİ

Operasyonda, Remington marka uzun namlulu keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda ucu amonyum nitrat ile kaplanmış zehirli mermi elegeçirildi. Bu mermilerin hedefe ulaşmasının ardından kişileri zehirledikleri öğrenildi.

ÇETENİN 6 CİNAYETİ DEŞİFRE EDİLDİ

Çete üyelerinin 2'si kendi elemanları olmak üzere işledikleri 6 cinayet te deşifre edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.