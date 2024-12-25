ÇEV Sanat Barış Konseri 13 Ocak’ta Zorlu PSM’de

ÇEV Sanat’ın, genç sanatçıları ile dünyaca ünlü Çellist Pablo Ferrandez’i buluşturacağı Barış Konseri 13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği konserin gönüllü sunuculuğunu Ceyda Düvenci üstlenecek.

ÇEV Sanat’ın genç sanatçıları Defne Güngör (keman), İdil Bursa (çello) Tarık Kaan Alkan (piano) ve ünlü Çello sanatçısı Pablo Ferrandez’in evrensel dil müzikle Dünya Barışı için performans sergileyecekleri konseri, ünlü Maestro İbrahim Yazıcı yönetecek.

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BARIŞA ÇAĞRI İLK DEFA SESLENDİRİLECEK

Bu özel konserin dikkat çeken anlarından biri, ÇEV Sanat mezunlarından ve Berklee College of Music’te akademisyen olan Prof. Utar Artun’un konsere özel yazdığı Barışa Çağrı adlı eserin ilk defa seslendirilecek olması.

Vakfın desteklediği, Hochschule für Musik Hannover’de müzik eğitimine devam eden Şef Kerem Tunçer’in yöneteceği bu prömiyer, müziğin barış ve birliktelik çağrısına katkısını bir kez daha vurgulayacak.