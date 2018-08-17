İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük ve önde gelen alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri olarak 15 Ekim 2005 tarihinde faaliyete başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Cevahir Holding'in yüzde 50-50 ortaklığıyla hayata geçirilen Cevahir AVM'de İBB hisseleri 2006'da 421 milyon dolara St. Martins'e satıldı. Kuveyt Emeklilik Fonu yatırımlarını da yöneten St Martins, 2007'de Cevahir Holding'e ait hisseleri de satın alarak toplam 840 milyon dolara AVM'nin tek sahibi oldu.

Cevahir AVM, 440.000 metrekare arsa alanı, 110.000 metrekare kiralanabilr alanı ile 6 kata yayılan, dünyanın önde gelen markalarının da aralarında bulunduğu toplam 300’e yakın mağazasıyla ve 2500 araç kapasiteli kapalı otoparkıyla yılın 365 günü ziyaretçilerine kusursuz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

CEVAHİR AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Cevahir AVM hafta içi her gün mesaiye saat 10:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar devam eder. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de aynı satlerde hizmet verir. Ancak Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayram sürelerinde çalışma saatleri farklılık göstermektedir.

Cevahir AVM ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz, 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde de mevcut çalışma saatleri içinde hizmet vermeye devam eder.

CEVAHİR AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Cevahir AVM, Büyükdere Caddesi No: 22 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi'ne 0 212 368 69 00 telefon ya da 0 212 380 13 52-53 faks numaraları ile ulaşabilirsiniz.

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