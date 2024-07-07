Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cevdet Yılmaz'dan yeni liderlere tebrik mesajı

        Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanını tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran İslam Cumhuriyeti'nin 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı ve İngiltere'de gerçekleşen seçimlerde başbakanlık görevini üstlenen Keir Starmer'i tebrik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:44 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cevdet Yılmaz'dan yeni liderlere tebrik mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tebrik mesajında, “İran İslam Cumhuriyeti’nin 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan’ı ve İngiltere’de gerçekleşen seçimlerde başbakanlık görevini üstlenen Keir Starmer’i tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum.

        Seçim sonuçlarının ülkelerimiz, dost ve kardeş İran halkı ile dost ve müttefikimiz İngiltere için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İki ülkede yapılan seçimler neticesinde ortaya çıkan tablonun ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak
        Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi