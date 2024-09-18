Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu.

Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını koruduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine derman bulmak temel kaygımız oldu. Bu kapsamda içinden geçtiğimiz dönemde temel sorunun hayat pahalılığı olduğunun farkındayız. Vatandaşımızın bu sorununu görüyoruz ve buna odaklanmış durumdayız. Biz hep şunu ifade ettik: Vatandaşımızın sorunu neyse bizim sorunumuz da odur. Siyasetin gündemi ile milletin gündemi farklılaşmamalıdır. Dolayısıyla bugün en temel mesele olarak bunu görüyoruz. Bu sorunu çözmek için büyük bir gayret içindeyiz. Ekonomi programımıza sadık kalarak attığımız adımların olumlu sonuçlarını almaya başladığımızı ifade etmek isterim."

REKLAM "EYLÜL AYINDA 50'NİN ALTINI GÖRECEĞİZ" Enflasyonun hazirandan itibaren düşüş eğilimine girdiğini vurgulayan Yılmaz, "İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak. Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50'nin altını göreceğiz. Yıl sonunda ise orta vadeli programdaki tahminimiz yüzde 41,5" ifadesini kullandı. Yılmaz, enflasyonu gelecek yılın sonunda yüzde 17,5'e düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için kararlı olduklarını belirtti. Son 2 yılda depremin yaralarını sarmak için 2 trilyon lira civarında kaynak ayırdıklarını bildiren Yılmaz, "Yüz binlerce konutu yeniden inşa ediyoruz. 200 binini inşallah bu yıl sonu, toplam 450 binini de gelecek yılın sonunda veya 2026'nın en geç ortalarında tamamlamış olacağız. Bundan ibaret değil. Bir taraftan da altyapılar tahrip oldu. Yollar, tüneller, köprüler; bütün bunları tamir ediyoruz. Bir diğer yandan da bu bölgelerdeki ekonomik, sosyal hayatı canlandırıyoruz" diye konuştu.

"CDS'LER 270'LERE KADAR GERİLEDİ" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankasının rezervlerinde ciddi artış kaydedildiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Ülkemizin risk birimi düştü. 'CDS' dediğimiz ülke risk primimiz 700'lü puanlardan 270'lere kadar geriledi. Bu ne demek? Hem devlet hem özel sektör artık dış dünyada daha ucuza borçlanma imkanına, kaynak bulma imkanına kavuştu demek. Bu önemli bir ilerleme. Daha da iyi olacak inşallah. Geçen yıl başlattığımız programımızı 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güncelledik. Programımız ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyütmeyi hedefliyor. Yüksek katma değerli üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız. Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda 81 ilimizin potansiyeliyle, gücüyle yürümeye devam edeceğiz."

REKLAM "BİTME AŞAMASINDA OLAN PROJELERE ÖNCELİK VERİYORUZ" Son 21 yılda Kütahya'ya kamu olarak 101 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Yılmaz, kente yapılan yatırımları katılımcılarla paylaştı. Yılmaz, kentsel dönüşümün önemine değinerek, "Yapmamız gereken, sağlıktaki 'koruyucu hekimlik' gibi sorun ortaya çıkmadan riskleri iyi analiz edip riskli bölgelerde dönüşümü sağlamak. Bu anlamda da TOKİ hakikaten yüz akımız oldu. Bakın bu kadar şiddetli bir deprem yaşadık, bir tek kişi TOKİ konutlarında hayatını kaybetmedi. Bu çok önemli bir gerçek. İnşallah önümüzdeki süreçte bir taraftan TOKİ kanalıyla diğer taraftan farklı programlarla kentsel dönüşümü çok daha hızlandırarak deprem riski taşıyan illerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız. Bunlar arasında Kütahya'da yerini alacak" dedi.

Proje bazında bitme aşamasında olan projelere öncelik verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Parayı, elinizdeki kaynağı birçok projeye dağıttığınız zaman hiçbiri bitmiyor. Memlekete, millete hizmet edemiyor ama bunu belli projelere odakladığınızda, öncelikle onları tamamladığınızda hem o projeler millete hizmet etmeye başlıyor hem de o projelerden elde ettiğiniz kaynakla bir sonraki sefer çok daha fazla projeye başlama imkanı buluyorsunuz. Dolayısıyla bitme aşamasında olan projelere öncelik veriyoruz. Sektörel olarak da sulama gibi iltisak hatları gibi bilişim gibi alanlara öncelik veriyoruz yatırımlarımızda" değerlendirmesini yaptı.