Ceviz Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Ceviz Ekimi Hangi Ayda Olur?

HABERTURK.COM

Ceviz birçok kültürde önemli bir yeri olan ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilen bir ağaçtır. Son yıllarda sağlıklı ve lezzetli ceviz tüketmek isteyenlerin ilk tercihi kendi ceviz ağacını yetiştirmektir. Doğru bakım ve tekniklerle ceviz yetiştirmek aslında tahmin edilenden çok daha kolaydır. Bu yazımızda ceviz ağacının genel özelliklerinden, çeşitlerinden, ekim ve sulama yöntemlerine, toprak ve iklim isteklerine kadar ceviz ekimi hakkında tüm bilmeniz gerekenleri bulabilirsiniz. Tüm püf noktalarıyla ceviz ekimi hakkında her şey…

Ceviz Ağacı Genel Özellikleri

Ceviz ağacı, yüksek ve güçlü bir yapıya sahip olup, genellikle boyu 10 ila 40 metreye kadar ulaşabilir. Gövdeleri geniş ve sağlamdır ve genellikle gri-beyaz bir renkte kabuğa sahiptir. Ceviz ağacının yaprakları genellikle uzun ve geniş olup, uçları sivri ve kenarları hafifçe dişlidir. Yapraklar koyu yeşil renkte olup, sonbaharda sarıya döner.

Ceviz ağaçları, meyvelerini ceviz olarak üretir. Bu meyveler genellikle yuvarlak ve hafif oval şekilli olup, içerisinde sert bir kabuk ve onun içinde de yenilebilir öz bulunur. Kabuk, genellikle olgunlaştığında açılarak içerisindeki cevizi serbest bırakır.

Ceviz Çeşitleri Nelerdir?

Ceviz çeşitleri genellikle yetişme koşullarına ve meyvenin özelliklerine göre sınıflandırılır. İki ana ceviz çeşidi vardır: İngiliz (veya Pers) cevizi ve Kara cevizi. İngiliz cevizi, yumuşak kabuklu ve tatlı meyveleri nedeniyle tercih edilirken, Kara cevizi daha sert bir kabuğa ve daha yoğun bir tada sahiptir.

Ceviz Ne Zaman Ekilir?

Ceviz ekimi genellikle sonbaharda yapılır. Bu, tohumların doğal stratifikasyon sürecinden (soğuk ve nemli koşullarla tohumların uyanma sürecini tetikleme) geçmesine ve baharın başında çimlenmeye başlamasına olanak sağlar.

Ceviz Nasıl Ekilir?

Ceviz ağaçları genellikle tohumdan yetiştirilir. Bunun için, öncelikle sağlıklı ve olgun bir ceviz seçmelisiniz. Ardından, tohum stratifikasyon süreci için toprakla karıştırılıp bir torbaya konulur ve buzdolabında birkaç ay boyunca saklanır. Stratifikasyon süreci tamamlandığında, tohumlar ekim için hazır hale gelir. Ekim, genellikle 5-6 cm derinliğinde bir çukura yapılır ve tohumlar toprakla örtülür.

Ceviz Ne Sıklıkla Sulanır?

Ceviz çok su ister mi sorusu bahçesinde ceviz yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir sorudur. Ceviz ağaçları düzenli sulamayı severler, ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Yeni ekilmiş bir ceviz fidanı haftada bir kez sulanmalıdır. Ancak, hava koşullarına ve toprağın durumuna bağlı olarak sulama sıklığı değiştirilebilir. Ceviz ağaçları, özellikle büyüme sezonunda düzenli sulamayı severler. Ancak, aşırı suya maruz kalmaktan hoşlanmazlar, bu nedenle toprağın iyi drene olması önemlidir.

Ceviz Hangi Ayda Ekilir?

Ceviz ekimi genellikle sonbahar mevsiminde yapılır. Bununla birlikte burada bazı püf noktalar bulunmaktadır. Ceviz dikiminde açık köklü fidan kullanılacaksa çevresel şartlara bağlı olarak Kasım-Aralık ile Mart-Nisan ayları arasında ekim yapılması önerilmektedir. Öte yandan dikimde kapalı yani tüplü fidan kullanılacaksa Mayıs-Haziran ayları arasında dikim yapılabilir.

Ceviz Ekimi ve Sulaması

Ceviz ağaçları genellikle tohumdan yetiştirilir. Bunun yanında siz daha hızlı sonuç almak isterseniz tohumdan yetiştirme sürecini atlayıp, hazır aldığınız fidanları doğrudan toprağa ekebilirsiniz. Ceviz ağaçları, özellikle büyüme sezonunda düzenli sulamayı severler.

Toprak isteği: Ceviz ağaçları, derin, iyi drenajlı ve humus bakımından zengin toprakları tercih eder. Ayrıca, pH seviyesi 6.0-7.0 arasında olan nötr veya hafif alkali topraklarda da iyi büyürler.

Ceviz ağaçları, derin, iyi drenajlı ve humus bakımından zengin toprakları tercih eder. Ayrıca, pH seviyesi 6.0-7.0 arasında olan nötr veya hafif alkali topraklarda da iyi büyürler. İklim isteği: Ceviz ağaçları, ılıman iklim koşullarını tercih eder. Sıcak ve kuru yazlar ile soğuk kışlar, ceviz ağacının ideal büyüme koşullarıdır.

Ceviz ağaçları, ılıman iklim koşullarını tercih eder. Sıcak ve kuru yazlar ile soğuk kışlar, ceviz ağacının ideal büyüme koşullarıdır. Su isteği: Ceviz ağaçları, özellikle büyüme sezonunda düzenli sulamayı severler. Ancak, toprak mutlaka iyi drenajlı olmalıdır.

BİBER TOHUMU EKİMİ HANGİ AYDA OLUR?

Ceviz Ne Kadar Sürede Yetişir?

Ceviz ağacının meyve vermesi genellikle ekimden sonra 4 ila 7 yıl sürer. Elbette bu süre cevizin çeşidine, bakım şartlarına ve iklim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

ÖNERİLEN VİDEO