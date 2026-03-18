        Haberler Gündem Çevre Çevre Dostu Çiftçi Kartı Projesi Gazipaşa'da | Son dakika haberleri

        Çevre Dostu Çiftçi Kartı Projesi Gazipaşa'da da hayata geçiyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası alanda da ödüle layık görülen "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi Gazipaşa'da da hayata geçiyor. Projeye ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile protokol imzaladı

        Giriş: 18.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Çevre Dostu Çiftçi Kartı Projesi Gazipaşa'da
        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında Çevre Kurulu koordinasyonunda başlatılan ve 2023 yılında Çin'de düzenlenen Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Konferansı'nda ödül kazanan "Çevre Dostu Çiftçi Kartı" projesi yaygınlaşmaya devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte her yıl yoğun şekilde kullanılan zirai ilaç ambalajlarının doğaya, toprağa ve temiz su kaynaklarına karışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen proje; Kumluca, Finike, Demre, Alanya, Aksu, Kemer ve Serik’in ardından yeni dönemde Gazipaşa'da da uygulanacak.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, projeyi, yeni dönemde Gazipaşa'da da hayata geçirmek amacıyla Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile protokol imzaladı.

        Başkan Vekili Özdemir, projeyi Antalya'nın ilçelerinde yaygınlaştırmayı sürdürdüklerini belirterek, "Zirai ilaç ambalaj atıklarının doğaya, toprağa ve su kaynaklarına karışmasını önlemeyi hedefleyen bu çevreci uygulamayla hem atıkların güvenli şekilde toplanmasını sağlıyor hem de sürdürülebilir tarım ve çevre bilincini güçlendiriyoruz. Antalya’nın verimli topraklarını ve temiz su kaynaklarını korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

