Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

        İstanbul'daki başlangıç toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'i güveni tazeleyen, hedefleri uygulamaya dönüştüren "Geleceğin ve Uygulama COP'u" olarak tanımladı; Türkiye-Avustralya ortaklığıyla kapsayıcı ve somut sonuç odaklı bir süreç yürüteceklerini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 22:03 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        COP31 için geri sayım başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) başlangıç toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Burada konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Türkiye'nin COP31 Başkanı Murat Kurum, "Gerek Azerbaycan'ın gerek Brezilya'nın başarılarını daha da taçlandırmak arzusu içerisindeyiz. COP31 Başkanlığı olarak bu mirası yürekten sahiplenecek ve bu süreci son dakikasına kadar kapsayıcı, şeffaf ve sonuç odaklı yürüteceğiz. Sorumlulukları net ve istişareye dayalı bir liderlik anlayışıyla çalışacağız" dedi.

        REKLAM

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Konferansın başlangıç toplantısı evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Türkiye'nin COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirildi. 2 gün sürecek oturumların ilk gününde COP31 Başkanı Kurum, BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell ile yüz yüze görüştü. Bakan Kurum, daha sonra Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve COP29 Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı iklim Meseleleri Özel Temsilcisi Muhtar Babayev'in de video konferans yoluyla katıldığı oturumları yönetti. Toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev ve COP30 Başkanı André Corrêa do Lago ve teknik heyetler katıldı. Bakan Kurum, program kapsamında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile de video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, COP31 zirvesinin kapsayıcı, şeffaf ve başarıyla gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Bakan Kurum, ayrıca, COP31 hazırlıkları kapsamında COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev, BMİDÇS İcra Sekreteri Stiell ve COP30 Başkanı André Corrêa do Lago ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

        REKLAM

        'ÖNCEKİ COP BAŞKANLARIMIZLA İSTİŞARELERİ BURADA YAPMAK İSTİYORUZ'

        2 gün sürecek başlangıç toplantılarının açılış oturumunda konuşan Bakan Kurum, "Burada COP31'e ilişkin alacağımız kararları, yürüteceğimiz süreci samimi, içten bir şekilde, bir önceki COP Başkanlarımızla hem Azerbaycan'la hem Brezilya'yla hem de bundan sonraki süreçle ilgili tüm istişareleri burada yapmak istiyoruz. Bu adımları atarken de gerek Azerbaycan'ın gerek Brezilya'nın başarılarını daha da taçlandırmak arzusu içerisindeyiz. COP31 Başkanlığı olarak bu mirası yürekten sahiplenecek ve bu süreci son dakikasına kadar kapsayıcı, şeffaf ve sonuç odaklı yürüteceğiz. Bu çerçevede Avustralya ile kurduğumuz ortaklık COP31 sürecinin en önemli dayanaklarından biri olacak. Aslında doğuyla batı, kuzeyle güney diyoruz hep; bu ortaklığımız, bu yaklaşımımız COP31'in her alanına yansısın istiyoruz. Ve Türkiye-Avustralya olarak sorumlulukları net ve istişareye dayalı bir liderlik anlayışıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı

        'GELECEĞİN COP'U, UYGULAMA COP'U'

        Bakan Kurum, "Bu başarıların daha da yukarı çıkması, somut adımların atılması ve uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor. Bizim sorumluluğumuz bu beklentileri doğru okumak, taraflar arasında güven inşa etmek ve çok taraflılığı güçlendiren doğru, nitelikli ve somut sonuçlar üretmektir. Bu noktada biz COP31'i sadece bir konferans olarak görmüyoruz. Birlikte eyleme geçmeye dair güvenin yeniden tesis edildiği, iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürüldüğü 'Geleceğin COP'u, Uygulama COP'u' olarak görüyoruz. Ben bu toplantının önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz yakın iş birliğine sağlam temel oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisine 5 ay hapis

        Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çetin'i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (DHA)

        #Murat Kurum
        #cop31
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de