Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı: 2026 Milli Emlak Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere "Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği" kapsamında 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Söz konusu ilana başvurmak isteyen adaylar ise başvuru tarihleri ve aranan kriterlere ilişkin detayları araştırıyor. Peki, 135 kişilik alım için başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere “Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği” kapsamında 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapacak.
Adaylar, mesleğe giriş için düzenlenecek yarışma sınavına katılacak. Sınav süreci ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvurular, 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Nisan 2026 saat 23.59’da sona erecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- 01.01.2026 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, gerekir. (01.01.1991 ve sonrasında doğmuş olanlar.)
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan aday başına 750 TL (KDV dahil) sınav katılım ücreti alınacak. Ücret ödeme ve sınav kaydı işlemleri 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, e-Devlet şifreleriyle https://ais.gazi.edu.tr adresine girerek “e-Devlet ile Giriş Yap” seçeneğini tıklayıp tüm bilgileri eksiksiz doldurmak suretiyle sisteme üye olacaklar; sisteme üye olan ve ücretini yatıran adayların ayrıca herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.
Sınav katılım ücretini yatırmayan adaylar sınava kabul edilmeyecek.
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Yazılı sınav, 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te Ankara'da tek oturum halinde yapılacak. 120 dakika sürecek sınavda adaylara iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından toplam 80 soru yöneltilecek.
Sınavda başarılı olanlar arasından, kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı listesi, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek.