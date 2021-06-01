Çevreci konser: 'Geri Dönüşüm' 0:00 / 0:00

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Şef Cem Mansur'un yönettiği CRR Oda Orkestrası konserinde, hayatın birçok alanında yer alan 'Geri Dönüşüm' kavramının müzik dünyasında da yorumlandığı eserlere yer verildi.

CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur konser hakkında şunları söyledi; "Geri Dönüşüm kavramı yaşamlarımızda oldukça yeni, ancak müzik tarihi boyunca besteciler, farklı eserler için yarattıkları müzikleri birden fazla defa ve çeşitli kılıklarda geri dönüştürmüşler. İyi malzemenin bir defa kullanılıp atılmasını istemeyip yeni güzelliklerin kapısını açan dört bestecinin dört farklı yaklaşımı bu konserde bir araya geliyor."