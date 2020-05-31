Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?

Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; 2013 yılında Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösteren Buğra Toplusoy, eşi ile birlikte hayatlarını bundan sonra çocuklarıyla birlikte sürdürecek.

2018'de Miami'de evlenen Ateş ile Toplusoy çifti, sürpriz bir nikah ile ilişkilerinin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne sermişti.

Geçtiğimiz yıl Buğra Toplusoy'un babası Turgut Toplusoy ve Suzan Toplusoy geçmişte yaşanan her şeye sünger çekerek oğlu ve gelinin yanına gitmişlerdi.

Küskünlüğün ortadan kalkmasıyla Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy'un bebeklerinin doğumu sırasında tüm aile bireyleri Miami'ye gelerek bu mutlu ana ortak olacaklar.