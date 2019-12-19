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'Aşkın Kanunu' adlı dizide tanışan ve aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında Kaz Dağları'nda yakın dosalarının katıldığı sade bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

Önceki akşam Edirne turnesinden dönerken Şakrak, arabayı otobanda kenara çekerek eşine yıl dönümü sürprizi yaptı. Ünlü çift, yol kenarında pasta kesip kutlama yaptı. O anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Düvenci, şu sözlerle duygularını belirtti:

Geçen 1825 günün her dakikasına bin şükür... Edirne turnesi dönüşü beni bir şekilde ikna edip şehirler arası yolun kenarında kutlama yapan canım sevgilim, nice binlerce günümüz olsun. Sana aşığım çok.

Oyuncu Bülent Şakrak da, Instagram'dan kutlama yaptıkları videoyu paylaşarak altına, "Karıcığım seni seviyorum. Nicelerine el ele..." notunu düştü. Çiftin, Melisa ve Okan Ali adında iki çocuğu bulunuyor.