Ceyda Düvenci'nin yeni imajı
Tanzanya'ya tatile giden oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı
Giriş: 27.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:46
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Yaz tatili için oğlu Ali ile Tanzanya'ya giden Ceyda Düvenci imajını değiştirdi.
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Uzun yıllardır saçlarını sarı ve kısa şekilde kullanan Ceyda Düvenci, tatilde Afrika örgüsü yaptırdı.
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Yeni imajını paylaşan Ceyda Düvenci; "Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Sonrası, öncesi... Çılgın tatilin son günleri" ifadelerini kullandı.