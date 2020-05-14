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Komedyen Ceyhun Yılmaz, 2006 yılında Anneler Günü'ne denk gelen 14 Mayıs'ta annesi Mine Yılmaz'ı kaybetti.

43 yaşındaki Yılmaz, ölümünün 14. senesinde annesini duygusal bir mesajla andı. Sosyal medya hesabından annesinin bir fotoğrafını yayınlayan Ceyhun Yılmaz, paylaşımına şu notu düştü:

Sen beni bir cami avlusuna bırakmadın.‬ Büyüttün‬, anlattın ‪öğrettin. Ve seninle ‬‪bir cami avlusunda ayrıldık‬... Seni seviyorum anne.

Öte yandan ablasıyla birlikte yer aldığı ve annesinin çektiği bir fotoğrafı yayınlayan Ceyhun Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Ablam Ceyda ve ben. Annem Mine Yılmaz ise fotoğraf makinesinin arkasında. Şimdi olduğu gibi... Uzakta ama hep gözleri üzerimizde. Artık bize görünemese de, hep gülümsemelerimizde Ve "Anne" yazılmamalı, içinden ölüm geçen cümlelere. Seni seviyorum anne. Giderken son öğrettiğin çok kıymetli. İşte senin sihrin; azalmayan sevgi...