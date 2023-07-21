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        Haberler Dünya Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'ye geliyor

        Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'ye geliyor

        Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye gelecek.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:41
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        Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

        İstanbul'da yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

        Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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