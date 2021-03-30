ÇGHB 2 kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Arif Güloğlu'ndan sevenlerini üzen haber geldi. Kısa süre önce lenfoma teşhisi konulan Arif Güloğlu araştırılıyor. ÇGHB 2 Arif Güloğlu kimdir? Arif Güloğlu kaç yaşında? Arif Güloğlu'nun hastalığı lenfoma nedir?

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

LENFOMA NEDİR?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.

Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir.

Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.