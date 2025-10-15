Channing Tatum kırmızı halıda aşka geldi

Channing Tatum, yeni filmi 'Roofman'in İngiltere'de yapılan galasında sevgilisi Inka Williams'tan destek aldı. 45 yaşındaki oyuncu Tatum, 2025 BFI Londra Film Festivali'ne 26 yaşındaki model sevgilisi Inka Williams ile katıldı.

Royal Festival Hall'da düzenlenen galada Tatum ve Williams çifti öpüşerek objektiflere poz verdi.

İkili, şubat ayından bu yana birlikte. Nisan ayında Channig Tatum'un doğum gününde aşklarını resmen ilan ettiler.

31 Ekim'den itibaren Türkiye'de 'Çatıda Biri Var' adıyla gösterilecek olan filmde Channing Tatum, Kirsten Dunst ve Ben Mendelsohn ile başrolleri paylaşıyor.

Derek Cianfrance'in yönetmenliğini üstlendiği film, Jeffrey Manchester'ın gerçek hikâyesinden sinemaya uyarlandı. Filmde, bir seri soyguncu, fast-food zincirinin 60'tan fazla şubesini soyuyor. Yakalanıp hapse atıldıktan sonra hapishaneden kaçıp birkaç ay boyunca bir oyuncak mağazasında saklanıyor.