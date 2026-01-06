Channing Tatum ve sevgilisi Inka Williams'ın aşk dolu tatili

Ünlü oyuncu Channing Tatum ve kız arkadaşı Inka Williams, Costa Rica'da güneşli bir plaj gününün tadını çıkarırken görüntülendi.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan 45 yaşındaki oyuncu Tatum ile 26 yaşındaki Avustralyalı model, okyanus sularında serinlerken, neşeli pozlar verdi.

Çift, etraflarındaki kimseye aldırmadan plajda öpüşürken görüldü. Bir ara Tatum, kız arkadaşı Williams'ı havaya kaldırıp şakalaşırken objektife yansıdı.

Çift, ekim ayında 69. Londra Film Festivali'nde kırmızı halıda ve Southbank Centre'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen prömiyerde dudak dudağa poz vermişti.

Geçen yıl nisan ayında ilişkilerini resmen Instagram'dan duyuran ikili, eylül ayında Los Angeles'ta düzenlenen anime filmi 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle'ın prömiyerinde kırmızı halıda ilk kez birlikte yan yana geldiler. O gece ayrıca, Tatum'un eski eşi Jenna Dewan'dan olan 12 yaşındaki kızı Everly de kamuoyu önüne çıkmıştı.