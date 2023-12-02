Charlie Chaplin'in cesedini çalıp fidye istediler: Mezarından çalındı
Charlie Chaplin Aralık 1977'de dünyaya veda ettikten birkaç hafta sonra yeniden manşetlerde yerini aldı. Mart 1978'de iki tamirci Chaplin'in naaşını çalarak fidye talep etti.
NAAŞINI ÇALARAK FİDYE İSTEDİLER
Charlie Chaplin'in cesedini çalan iki tamirci hırsız gecenin bir yarısı Chaplin'in İsviçre'deki mezarına giderek tabutunu kazıp götürdü ve ailesinden 600 bin dolar fidye talep etti.
NAZİLERİN ÇALMIŞ OLABİLECEĞİ SÖYLENDİ
Chaplin'in naaşının ortadan kaybolması 10 hafta süren küresel insan avına ve bir dizi spekülasyona neden oldu. Ayrıca bu spekülasyonlar arasında Hitler hicvi Büyük Diktatör'e (The Great Dictator) öfkelenen Nazilerin, Chaplin'i almış olabileceği teorisini de gündeme getirdi.
TABUTU 22 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU
Chaplin'in tabutu 17 Mayıs'ta Cenevre Gölü yakınlarındaki Corsier-sur-Vevey'de bir tarlada bulundu. Tarla asıl mezarına 22 kilometre uzaklıktaydı. Polis, Chaplin ailesinin ev telefonunu dinleyerek, hırsızların izini sürdü. Avukatlar hırsızları fidye için oyalarken tabutun yerini bulundu.
KALINTILARININ SATILDIĞINA DAİR İDDİALAR ORTAYA ATILDI
O dönemde Daily Mail'e konuşan Feuille d'Avis adlı yerel gazetenin editörü Richard Panchaud, hırsızların kemikleri Avrupa'daki "Chaplin kalıntılarının fanatik koleksiyoncuları" adlı birliğe satmış olabileceğine inandığını söyledi.
Ancak gerçekte soyguncular hırsızlıktan para kazanmayı umuyordu. Komployu tasarlayan Wards, Chaplin'in kalıntılarını çalmaktan dört buçuk yıl ağır hapis cezasına çaptırılırken, Ganev'e de 18 ay tecilli hapis cezası verildi.
Kaynak: Independent Türkçe, Daily Mail, SMH