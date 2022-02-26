Kyle Buchanan'ın kitabında, filmin kamera arkası ekibinde çalışanların tanıklıkları da yer alıyor. Bunlardan biri kamera operatörü Mark Goellnicht. Onun anlattığına göre bir gün sette çıkan büyük tartışmalardan birinin nedeni Tom Hardy'nin sete geç gelmesiydi. Goellnicht, o günü kitabın yazarına şu sözlerle anlattı:

Çekim, sabah saat 08:00'de başlayacaktı. Charlize tam zamanında geldi ve hazırlandı. Fakat, Charlize, Tom'dan bu konuda ricada bulunmuş olmasına rağmen o sete tam üç saat gecikti. Ondan sonra olanlar gerilimi biraz daha yükseltti.