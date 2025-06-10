CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'ye, 10 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Kullanıcılar, ChatGPT’den yanıt alamıyor ve bazı hata mesajları ile karşılaştı.

Yapay zekaya soru sorulduğunda ‘’Hmm...something seems to have gone wrong.’’ (Bir şeyler ters gitti) ve ‘’Too many concurrent requests’’ (Çok fazla eşzamanlı istek) hatası veriyordu.