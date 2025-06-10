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        Haberler Bilgi Gündem ChatGPT çöktü mü, düzeldi mi? ChatGPT erişim sorunu devam ediyor mu?

        ChatGPT düzeldi mi, ne zaman düzelecek? ChatGPT erişim sorunu devam ediyor mu?

        ChatGPT çöktü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce kullanıcı, 10 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren ChatGPT'ye mesaj gönderirken hata aldığını belirtmişti. Popüler yapay zeka sohbet robotunu kullanan kişiler, "Mesajınız iletilemedi" hatasıyla karşılaştı. ChatGPT'nin neden erişime kapalı olduğu ve ne zaman tekrar aktif hale geleceği merak edildi. Peki, ChatGPT düzeldi mi? ChatGPT erişim sorunu devam ediyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 10.06.2025 - 19:41
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        1

        ChatGPT çöktü mü sorusu, 10 Haziran Salı günü yapay zeka aracına erişmekte zorluk yaşayan kişiler tarafından gündeme taşındı. Binlerce kişi, ‘’Something seems to have gone wrong’’ ve ‘’Too many concurrent requests’’ şeklinde uyarısıyla karşılaştı. Peki, ChatGPT düzeldi mi? ChatGPT erişim sorunu devam ediyor mu?

        2

        CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

        OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'ye, 10 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

        Kullanıcılar, ChatGPT’den yanıt alamıyor ve bazı hata mesajları ile karşılaştı.

        Yapay zekaya soru sorulduğunda ‘’Hmm...something seems to have gone wrong.’’ (Bir şeyler ters gitti) ve ‘’Too many concurrent requests’’ (Çok fazla eşzamanlı istek) hatası veriyordu.

        3

        CHATGPT DÜZELDİ Mİ?

        10 Haziran Salı günü saat 15.00 itibarıyla erişim sorunu vardı.

        Chatgpt sorunu akşam saatlerine doğru düzeldi.

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