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ChatGPT iOS uygulaması artık Türkiye'de kullanılabilir!

OpenAI, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda ChatGPT'nin iOS telefonlarda uygulama üzerinden Türkiye dahil 152 ülkede yayınlandığını açıkladı. Peki, Android telefonlara ne zaman gelecek?

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  • ChatGPT iOS uygulaması artık Türkiye'de kullanılabilir!

    Yapay zeka sohbet robotu iPhone telefonlarda uygulama olarak ilk kez 18 Mayıs'ta ABD'de kullanılabilir hale gelmişti. Ardından 25 Mayıs tarihinden önce 11, daha sonra 30 ülkede yayınlanan ChatGPT telefon uygulama versiyonu, aralarında Türkiye'ninde bulunuduğu 152 ülkede 31 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı.
  • ChatGPT iOS uygulaması artık Türkiye'de kullanılabilir!

    IPHONE TELEFONLARDA CHATGPT KULLANILABİLİYOR

    Artık Türkiye'de iOS kullanıcıları cihazlarına ChatGPT uygulamasını indirerek, ünlü sohbet robotu ile konuşabilecek. 
  • ChatGPT iOS uygulaması artık Türkiye'de kullanılabilir!

    Ancak ChatGPT'nin iOS telefonlarda çalışabilmesi için 16 ve üstü sürümünün güncellenmesi gerekiyor. Yani iPhone 7 ve daha önceki nesil telefonlar maalesef ChatGPT'yi uygulamasını kuramayacak.
  • ChatGPT iOS uygulaması artık Türkiye'de kullanılabilir!

    ChatGPT'nin Android telefonlarda ne zaman kullanılabileceği ise henüz bilinmiyor. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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