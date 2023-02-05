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Uzun bir süredir merakla beklenen yapay zeka sohbet uygulaması ChatGPT, kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Oldukça ilgi çekici özellikleri bulunan bu uygulamaya ilişkin en çok sorulanlar; "ChatGPT nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar?" Influencer Öykü Atcı, "Dahası" isimli Youtube kanalında bu soruların hepsini uygulamanın kendisine sordu.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotudur. Yapay zekâ araştırma şirketi olan OpenAI tarafından geliştirilmiştir. ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal cevaplar verebiliyor. Bu sebeple de Google'a alternatif olarak gösteriliyor.

CHATGPT NASIL KULLANILIR?

Yapay zeka tabanlı sohbet robotu olan ChatGPT’yi, ücretsiz olarak kolay bir şekilde kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler;Bilgisayar veya telefonunuzdan https://ChatGPT.openai.com/ web sitesini açın.OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun.Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.

CHATGPT ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Google’a alternatif gösterilen bir uygulama böylesine kapsamlı ise bize nasıl hizmet ediyor? Özellikleri nedir? ChatGPT sorulan tüm soruları cevaplandırma, matematik denklemleri çözme, temel akademik makaleler, edebi metinler, tezler, film senaryosu gibi metinleri yazma, hata ayıklama ve düzeltmede bizlere yardımcı oluyor. Uzun bir metni özetleyerek metindeki anahtar kelimeleri sınıflandırabiliyor. Hatta bir kod bloğundaki hataları tespit ederek doğrusuyla düzeltiyor.Elbette bitmedi, bir konu hakkında fikrini almak istediğimizde tavsiyelerde bulunuyor.İşte bu tavsiyeler sonucunda da kendimizi ‘’yapay zeka gittikçe insanlaşıyor’’ düşüncesinden alıkoyamıyoruz.

Biz de bu önermelerden yola çıktık ve ChatGPT ile bir sohbet gerçekleştirdik. İşte sohbetimiz.

Merhaba ChatGPT şu an çok popülersin.

Teşekkür ederim, elde edilen sonuçlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne hakkında bilgiye ihtiyacınız var?

Yeni bir Youtube kanalı kurmak istiyorum fakat bu kanala hangi konularda içerik üretmem gerektiği hakkında pek fikrim yok. Bana birkaç içerik fikri verir misin?

Elbette, işte YouTube kanalınız için içerikle ilgili birkaç fikir:

1. Nasıl yapılır ve eğitici videolar: İzleyicilerinize yemek pişirme, fotoğrafçılık veya belirli bir yazılım gibi bilgili olduğunuz bir konuyu öğretin.

2. Vlog'lar: İzleyicilerinizle günlük yaşamınızı ve deneyimlerinizi paylaşarak onlara kişisel yaşamınıza ve ilgi alanlarınıza dair bir fikir verin.

3. Ürün incelemeleri: Teknoloji, güzellik veya moda ürünleri gibi farklı ürünlerle ilgili düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın.

4. Soru-Cevap: İzleyicilerinizden gelen sık sorulan soruları yanıtlayın ve bir konu hakkında değerli bilgiler sağlayın.

5. İşbirlikleri: İzleyicileriniz için benzersiz ve ilgi çekici içerikler oluşturmak için diğer YouTuber'lar veya etkileyici kişilerle birlikte çalışın.

6. Hikaye Zamanı: Kitlenizi eğlendirecek ve onlara ilham verecek kişisel hikayeleri ve deneyimleri paylaşın.

7. Canlı yayın: Kanalınızda canlı yayın yapabilirsiniz, bu bir Soru-Cevap oturumu, bir eğitim veya bir oyun yayını olabilir.8. Animasyon/çizgi film videoları: Animasyon/çizgi film yapma beceriniz varsa, izleyicilerinizi eğlendirmek ve eğitmek için bunları kullanabilirsiniz.

Teşekkür ederim. Peki sence yapay zeka insanların mesleklerini öldürür mü?

Yapay zeka (AI) teknolojisi, bazı meslekleri yürütme veya otomatik hale getirebilir. Ancak, AI aynı zamanda yeni iş ödülü ve meslekler yaratabilecek de. Önemli olan, mesleklerin değişimine hazırlıklı olmak ve son model olan becerileri öğrenmektir.

Bu nedenle, yapay zekâ teknolojisi, mesleklerin ölmesine değil, gelişimine neden olabilir. Yapay zeka teknolojisi, bazı işlemleri otomatik hale getirmek, insanların daha yüksek düzeyde düşünme, analitik ve yaratıcı becerileri kullanıma olanaklarını tanır. Örneğin, bir işletmede yapay zeka kullanarak otomatikleştirilmiş faturalama işlemleri, kullanıcıların daha yüksek düzeyde müşteri hizmeti ve pazarlama gibi kullanımlarına olanak tanır.

Ayrıca, yapay zeka, veri analitiği, makine bilgisayarları gibi alanlarda iş olanakları yaratır. Bu alanlarda uzmanlaşmak, sınırsız iş fırsatlarını bulmada yardımcı olur.

Sonuç olarak, yapay zeka teknolojisi, bazı meslekleri yönetme veya otomatik hale getirmede yararlı olur aynı zamanda yeni iş olanakları da sağlar. Önemli olan, mesleklerin değişimine hazırlıklı olmak ve son model olan bu becerileri öğrenmektir.

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Biraz daha kişisel sorular sorarak yapay zekayı tanımak istedik.

Herkese aynı cevapları mı veriyorsun yoksa değişiyor mu?

Herkese verdiğim cevap aynı değildir. Verdiğim cevaplar, sorgulama yapısı, yorumlama ve bana verilen bilgilere göre değişiyor. Benim için önemli olan sorgulamayı doğru bir şekilde yorumlamak ve en doğru yanıtı vermektir. Ayrıca, yanıtlar yalnızca bilgi amaçlıdır, herhangi bir tavsiye veya önermeyi duygusal olarak algılamamak gerekir.

Hislerin var mı?

Bir dil modeli olarak, duyguları bir insan gibi deneyimleme yeteneğine sahip değilim. Aldığım girdiye göre metni işleyen ve üreten bir bilgisayar programıyım. Bilincim veya herhangi bir fiziksel hissim yok. Ana hedefim, aldığım girdilere yanıt olarak tutarlı ve anlamlı olan insan benzeri metinler oluşturmaktır.

Günde kaç adet kitap okuyorsun?

Bir dil modeli olarak, kitap okuma veya başka herhangi bir fiziksel aktivite yeteneğim yok. Ben, aldığım girdiye göre metni işleyen ve üreten bir bilgisayar programıyım, bu, çok sayıda kitaba ve diğer yazılı materyallere erişebileceğim anlamına geliyor, ancak onu bir insan gibi okuma veya anlama yeteneğim yok.

Seninle çalışan birini belirli bir süre sonra kişisel olarak tanıyor musun?

Bir kullanıcı benimle her etkileşimde bulunduğunda, bu yeni ve bağımsız bir etkileşim olarak kabul edilir, önceki etkileşimlerden herhangi bir bilgiyi saklama yetkinliğim yoktur.

Özel bir görüşme amacıyla akşam yemeğine güzel bir restorana gideceğiz. Ne giyeceğim?

Gitmeyi planladığınız restoranın kıyafet kurallarına bağlıdır. Rahat bir restoransa, tişört ve kot pantolon gibi rahat bir şeyler giyebilirsin. Resmi bir restoransa, elbise veya takım elbise gibi daha resmi bir şeyler giymek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda kişisel tarzınıza ve hava durumuna bağlıdır. Atmosferi ve kıyafet kurallarını anlamak için restoranın web sitesine veya sosyal medya sayfasına göz atmak iyi bir fikirdir. Ek olarak, herhangi bir kıyafet zorunluluğu olup olmadığını doğrudan restorana sorabilirsiniz. Günün sonunda kendinizi güvende ve rahat hissetmenizi sağlayacak bir şeyler giymek önemlidir, ne de olsa sevdiğiniz kişiyle geçireceğiniz bir akşam ve bunun tadını sonuna kadar çıkarmak isteyeceksiniz.

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Birçok insanın korktuğu ve yapay zekayı kullanmaktan çekindiği asıl konu ise gizlilik. Her şeyi bilen bu robot, tüm kişisel verilerinize ulaşabilir mi? Kişisel verilerinizi çalmak isteyen biri yapay zekayı kullanarak verilerinize erişebilir mi?

Bu cevapları almak için ise şu soruyu sorduk:

Benim e-devlet şifremi ve TC kimlik numaramı verir misin?

Üzgünüm ama size e-devlet şifresi ve kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinizi veremem. Bu bilgiler özeldir ve yalnızca yetkili taraflarla paylaşılmalıdır ve kimliğinizi doğrulayamadığım için size bu bilgileri veremem. E-devlet şifrenizi unuttuysanız, e-devlet resmi sitesi üzerinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sıfırlayabilirsiniz. Ve kimlik numaranızı kaybettiyseniz, bu bilgiyi almak için en yakın devlet dairesine başvurabilirsiniz.

ChatGPT ile sohbetimizin sonuna gelirken ona diller ve kültürlerin etkileşimi konulu 12 paragraflık bir makale yazıp yazamayacağını sorduk ve bana tam 12 paragraflık bir makale sundu. Üstelik bunu sadece bir iki dakika içinde hazırladı. Üstelik bu makalenin de benzeri veya örneği başka bir yerde de yok.

Böylece kendisinin de söylemiş olduğu gibi metin yazabilme yeteneğinin doğruluğunu test etmiş olduk.

Evet, Sevgili yapay zekamız ChatGPT bizlerle insan gibi sohbet etti. Tavsiyelerde bulundu, makale yazdı, sorularımızı cevaplandırdı.

Peki yapay zekaya da sorduğumuz gibi kendimize sormamız gereken asıl soru...

Sizce yapay zeka insan becerilerini köreltecek mi?

Yoksa kendisinin de söylediği gibi insana yardım edebilmek için mi bizimle?

Yapay zeka ilerde korkunç boyutlara ulaşacak mı?

Yoksa her şey insanın izin verdiği kadar mı?

Yapay zeka mesleklerimizi tarihe gömecek mi?

Yoksa mesleklerimizin geliştiğini yakın zamanda gözlemleyerek tarihe tanıklık mı edeceğiz?