Chelsea- Brentford maçı heyecanı sürüyor. Lig'de oynadığı 15 maçta 9 kez galip gelen Chelsea 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ikinci sırada (31 puan) yer alıyor. Öte yandan Brentford 7 kez kazanırken 2 beraberlik, 6 yenilgiyle 9. basamakta bulunuyor. Chelsea deplasmanda oynadığı son Lig maçında Tothenham'ı 4-3 yenerken, Brentford ise evinde Newcastle United karşısında 4-2 kazandı. Peki, Chelsea- Brentford maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...