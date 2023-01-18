Chelsea'den 5 oyuncuya 176 milyon pound!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İngiltere
ABONE OL

Chelsea'den 5 oyuncuya 176 milyon pound!

Ara transfer döneminin hızlı takımı Chelsea'de, yeni transferler Mykhaylo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Andrey Santos ve David Datro Fofana için ödenecek bonservis bedeli 176 milyon Pound'u buldu

Chelsea'den 5 oyuncuya 176 milyon pound!
İHA

İngiltere’de ara transfer döneminde takımlar, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Premier Lig’de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Chelsea, ligin ikinci yarısına daha güçlü girebilme adına Mykhaylo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Andrey Santos ve David Datro Fofana ile sözleşme imzaladı.

Ligde 10. sırada yer alan Londra ekibi, transferde genç isimlere yönelirken, bu oyuncular için de İngiltere basınında yer alan haberlere göre 176 milyon Pound bonservis bedeli ödedi. Maviler, şu ana kadar Avrupa’da transfere en çok para harcayan kulüp konumunda bulunuyor.

MYKHAILO MUDRYK'E 100 MİLYON POUND

Chelsea’nin ara transfer döneminde en çok ses getiren transferi, Ukraynalı oyuncu Mykhailo Mudryk oldu. Londra ekibi, Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk’ten kadrosuna dahil ettiği Mudryk için bonuslar dahil 100 milyon Pound bonservis bedeli ödedi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Chelsea ile 8.5 yıllık sözleşme imzaladı. Shaktar Donetsk formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Mudryk, 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

BADIASHILE VE FELIX İÇİN 46 MİLYON POUND ÖDENDİ

Chelsea’nin bir diğer dikkat çeken transferi ise Fransız ekibi Monaco'dan renklerine kattığı defans oyuncusu Benoit Badiashile. 7.5 yıllık sözleşme imzalanan 21 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya 35 milyon Pound bonservis bedeli verildi. Monaco'da 135 karşılaşmada Badiashile, 6 gol kaydetti.

Chelsea ayrıca, Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Joao Felix’i de sezon sonuna kadar kiraladı. Maviler, 23 yaşındaki Felix için İspanyol ekibine 11 milyon Pound kiralama bedeli verecek. Bu sezon Madrid formasıyla 20 müsabakada görev alan Portekizli, 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Joao Felix’in sezon sonu satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Londra ekibi, Brezilya’nın Vasco da Gama takımından transfer edilen 18 yaşındaki Andrey Santos için 18 milyon Pound, Norveç temsilcisi Molde'den kadroya katılan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet David Datro Fofana'ya da 12 milyon Pound bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere'de ara transfer dönemi 31 Ocakta sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri - Sol bek için 10 milyon Euro pazarlığı - 2 isimle yollar ayrılıyor - FB transferde son durum
FUTBOL Fenerbahçe'den sol bek için ilk temas!
Beşiktaş Aboubakar transferinde mutlu sona yakın - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - BJK transferler
FUTBOL Ve Abou yola çıkıyor!
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? / BJK Türkiye Kupası maçı ne zaman?
FUTBOL İşte Beşiktaş'ın kupa 11'i!
Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Valencia transfer için harekete geçti... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Torreira'ya Valencia kancası!
Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları
FUTBOL ''Takım ciddiyetten kopmamalı''
Arda Güler kupa maçıyla 11'e dönüyor!
FUTBOL Arda Güler 11'e dönüyor!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Sacha Boey için verildi - GS'den son haberler
FUTBOL Boey'e vize çıkmadı!
Son 35 yılın en iyi Galatasaray'ı!
FUTBOL Son 35 yılın en iyi Aslan'ı!
Emrehan Gedikli, Avusturya'ya transfer oldu!
FUTBOL Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
Luis Suarez ilk maçında hat-trick yaptı
FUTBOL İlk maçında şov yaptı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.