Cher Ndour: İşler bizim için iyi gitmedi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cher Ndour, mücadelenin ardından konuştu.

İşte genç oyuncunun o sözleri:

Zor bir durum herkes için. Taraftarı da üzdüğümüzü biliyoruz. Beşiktaş için bu durumlar normal değil. Biz idmanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Bugün işler bizim için iyi gitmedi. Kafaları kaldıracağız ve bu durumu buradan döndüreceğiz.