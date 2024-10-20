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        Haberler Dünyadan Cher ve Dua Lipa'nın sahnede sürpriz buluşması - Magazin haberleri

        Cher ve Dua Lipa'nın sahnede sürpriz buluşması

        Geçmişte Dua Lipa ile karşılaştırılmaktan hoşlanmadığını belli eden Cher ile ünlü popçunun sürpriz buluşması büyük beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 17:13 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:13
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        Rock müziğinin tarihini ve gelişimini etkileyen sanatçıları, yapımcıları, mühendisleri ve diğer önemli şahsiyetleri belgeleyen ABD'deki Rock and Roll Hall of Fame adlı müzenin düzenlediği etkinlikte müziğin yaşayan efsanesi Cher ile genç pop yıldızı Dua Lipa aynı sahneyi paylaştı.

        Cleveland'deki gecede ikili, Cher'in ünlü 'Believe' şarkısını seslendirdi.

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        Açılışı siyah deri bir elbisesiyle tek başına yapan Dua Lipa'ya 1998'in ikonik parçasını seslendirmek üzere Cher de katıldı ve el ele tutuşarak şarkıyı seslendirdiler.

        Dua Lipa, Spotify'da aylık 65 milyondan fazla dinlenmeyle sahnenin en büyük isimlerinden biri olarak yeni neslin Cher'i olarak kabul ediliyor. Bu arada, bu yıl en iyi şarkılarından oluşan bir derleme albüm çıkaran Cher, 11 milyondan fazla dinleme sayısına ulaştı.

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        Ancak aralarındaki ilişkinin iyi olmadığı varsayıldığından bu buluşma pek çok kişi için sürpriz oldu. Cher, geçmişte Dua Lipa ile karşılaştırılmaktan hoşlanmadığını belli etmişti.

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