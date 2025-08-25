Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.372,33 %0,52
        DOLAR 40,9912 %0,06
        EURO 47,9901 %-0,11
        GRAM ALTIN 4.435,80 %-0,18
        FAİZ 39,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 51,16 %-0,28
        BITCOIN 112.722,00 %-0,05
        GBP/TRY 55,4106 %-0,05
        EUR/USD 1,1704 %-0,12
        BRENT 67,81 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 7.252,52 %-0,18
        Haberler Ekonomi Otomobil Chery'nin yeni markası Omoda Türkiye'ye geliyor - Otomobil Haberleri

        Çin'den yeni bir marka daha Türkiye'ye geliyor

        Çinli otomobil üreticisi Chery, alt markalarından Omoda'yı Türkiye'ye getirmek için düğmeye bastı. Yapılan açıklamaya göre, markanın D-SUV modeli OMODA 7 yakın bir gelecekte Türkiye'ye gelecek. 2023'te Türkiye'ye geri dönen Chery, geçen yıl ise Jaecoo markasını Türk tüketici ile buluşturmuştu

        Giriş: 25.08.2025 - 08:17 Güncelleme: 25.08.2025 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den yeni bir marka daha geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2023 yılında Türkiye'ye geri dönen Çinli otomobil markası Chery, bünyesinde faaliyet gösteren markalardan Omoda'yı Türkiye'ye getiriyor.

        Bu kapsamda, markanın D-SUV modeli Omoda 7'nin Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

        Grup olarak 2024 yılında gelir, satış hacmi, ihracat ve NEV satışlarında rekor seviyelere ulaştıklarını söyleyen Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, "Chery Grubu yılın ilk yarısında 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek Çin'in toplam otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu ve Çin'in otomobil ihracatında ilk sırada yer almaya devam etti. Omoda ve Jaecoo ise, Temmuz 2025 itibarıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu" dedi.

        REKLAM

        2023'TE TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

        Türkiye pazarına ilk olarak 2008 yılında giren, fakat umduğunu bulamayınca 2017'de pazardan çıkma kararı alan Çinli otomobil üreticisi Chery, 2023 yılında ise yeniden Türkiye'ye döndü.

        Markanın Türkiye'deki ilk modelleri ise Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri oldu.

        2024 yılında ise, Chery'nin bünyesindeki off-road odaklı markalardan Jaecoo Türkiye'ye giriş yaptı.

        TÜRKİYE'YE YATIRIM HAZIRLIĞINDA

        Çinli otomobil üretici Chery, Mart ayında yapılan açıklamaya göre, Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracak. Yapılacak yatırımın büyüklüğü ise 1 milyar dolar olarak açıklandı.

        5 binden fazla kişiye istihdam sağlanması beklenen yatırımın, mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi ile desteklenmesi bekleniyor.

        Konu ile ilgili o dönem Reuters'e konuşan Chery'den üst düzey bir yetkili, söz konusu yatırımın Chery'nin doğrudan kendisinin değil, ortaklık modeli ile hayata geçirileceğini bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!