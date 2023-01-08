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Chia tohumunu kimler kullanamaz? Chia tohumunun yan etkileri neler?

Yaklaşık 2 milimetre çapında chia tohumu, yüksek lif ve protein kaynağı olmasının yanında vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri de içinde barındıran zengin bir gıda kaynağıdır. Chia tohumları sos olarak kullanımının yanında kahvaltı gevrekleri, yoğurt ve ekmek üzerine eklenerek de tüketilebilir.

Chia Tohumunu Kimler Kullanamaz? Chia Tohumunun Yan Etkileri Neler?
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Minimal boyutlarına rağmen omega 3 ve antioksidanlar yönünden zengin içeriğe sahip tohum, ağırlıklarının 12 katına kadar sıvıyı emebilmektedir. Peki, chia tohumunun yan etkileri nelerdir, chia tohumunu kimler kullanamaz, chia tohumunun faydaları nelerdir, chia tohumu bağırsakları çalıştırır mı ve chia tohumunun zararları nedir? Chia tohumuyla ilgili tüm merak edilen detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Chia Tohumunun Yan Etkileri

Sağlık yönünden onlarca faydasının yanında chia tohumlarının bazı yan etkileri de mevcuttur. Özellikle tohuma olası bir alerji durumunda bulantı, kusma, deri döküntüsü ve ağız, dil şişmesi görülebilir. Bu yönden kullanmadan önce çok dikkatli olmakta yarar var. Chia tohumunun yan etkileri:

  • Sindirim sorunları: genel olarak chia tohumu sindiriminizin dostudur ancak gereğinden fazla tüketildiğinde içerisinde bulunan aşırı lifler sebebiyle ishal, kabızlık ve gaz gibi semptomlar baş gösterebilir. Bu konuda dikkatli olmanızı öneririz.
  • Düşük Tansiyon/Kanama: İçeriği Omega 3 yönünden zengin olan chia tohumu, bu yönüyle kanınızın incelterek kanama riskinizi arttırabilir. Özellikle düşük tansiyonu olanlar ve kan sulandırıcı kullananlar tüketim miktarına dikkat etmelidir.
  • Kan şekeri artışı/azalışı: Tohumun içerisinde yer alan lifler besin emilimini yavaşlatabilir. Bu noktada kan şekerinizde artışlar ve düşüşler yaşayabilirsiniz. Özellikle kan şekerini kontrol altında tutmak için ilaç takviyesi alanlar bu hususa dikkat etmelidir.
  • Alerjik Reaksiyon: Nane, susam ya da hardal tohumlarına alerjisi olanlar chia tohumlarını denerken dikkatli olmalıdır. Besin alerjisi yaşayarak anafilaksiye kadar giden ağır bir tabloyla karşılaşabilirsiniz.
  • Boğulma Riski: Düzenli olarak tüketilen chia tohumları hava yollarını tıkayabilir. Yani boğaz iltihabına sebep olabilir. Bunun sebebi chia tohumlarının genleşerek tıkanıklığa sebep olmasıdır.
  • Kilo alımı: 100 gramında yaklaşık 31 gram kadar yağ barındıran chia tohumu, içerdiği yüksek yağ oranı ve alınan miktarın fazlalıyla paralel bir şekilde kilo olma olasılığını arttırır.

Chia Tohumunu Kimler Kullanamaz?

Özellikle normal yaşantısında alerjik semptomları bulunan kişilerin chia tohumu kullanırken dikkatli olması gerekir. Chia tohumuna alerjisi olan kişiler solunum durmasına kadar gidebilen ciddi komplikasyonlarla karşılaşabilir. Chia tohumunun gençleşerek boğazdan geçtiğinden ötürü yutkunma zorluğu çekenler chia tohumunu kullanmamalıdır. Ayrıca hamile ve emziren kişilerde de içerdiği yüksek lif bakımından sindirim sorunları baş göstereceğinden kullanımı tavsiye edilmez. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar chia tohumundan uzak durmalıdır. Yüksek ve düşük tansiyon hastalarına da chia tohumunun kullanımı önerilmez.

Chia Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Birçok besinsel faydayı içeriğinde barındıran chia tohumu, yüksek miktarda omega 3 ve omega 6 yağ asitleri içerir.

Günümüzde özellikle kilo vermek isteyenler tarafından rağbet göre chia tohumunun saymakla bitmeyen faydaları vardır.

  • Kalp sağlığına önemli katkısı olan tohum ayrıca kolesterol seviyelerini azaltarak sindirimi güçlendirir.
  • Kan şekerini dengeler
  • Kalsiyum yönünden oldukça zengin olduğundan dolayı kemik erimesini önleyici etkiye sahiptir.
  • Zengin lif ve protein içeriğinden dolayı kilo verme üzerinde oldukça etkili olup uzun süre tokluk hissi sağlar.
  • Kolorektal kansere karşı koruyucudur.
  • Chia tohumlarında yer alan antioksidan, vücuttaki iltihaplarla savaşmaya yardımcı olur.
  • Depresyon semptomlarını azaltır.
  • Yaşlanma belirtilerinin önüne geçer.

Chia Tohumu Bağırsakları Çalıştırır Mı?

Mükemmel bir lif kaynağı olan chia tohumları sindirim üzerinde de oldukça etkilidir. Liflerin insan bedeninde sindirilmesi uzun sürmektedir. Bu yönüyle de tokluk hissi uzun süre devam etmektedir. 2 yemek kaşığı chia tohumu ortalama 11 gram lif alımına denktir. Bu derece yüksek lif kaynağı olması nedeniyle chia tohumu sindirimi düzenleyerek kabızlık sorunlarının önüne geçer.

Chia Tohumunun Zararları Nedir?

  • Günlük kullandığınız ilaçlarla etkileşime açık olabilecek yapıya sahip olan chia tohumu, kullandığınız ilaçların etkisini azaltabilir ya da arttırabilir.
  • Tansiyon düşürücü yan etkisi bulunmaktadır.
  • İçerisinde yer alan yüksek lif nedeniyle ishal, şişkinlik ya da gaz problemleriyle karşılaşabilirsiniz.
  • Yüksek oradan alfa-linolenik asit alımına bağlı olarak erkeklerde prostat kanseri riskini arttırabilir.
  • Ülser hastaları chia tohumunu kullanırken son derece dikkatli olmalıdır.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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