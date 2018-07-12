Chicago Fire - Philadelphia Union düellosu

Chicago Fire ve Philadelphia Union, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. 23 puanlı Chicago Fire 15. sırada bulunuyor, Philadelphia Union 21 puana sahip ve 16. sırada. Chicago Fire son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Philadelphia Union, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 561 kodlu maçı oynayanlar; Chicago Fire galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Philadelphia Union galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Chicago Fire önceki hafta Houston 1836 mücadelesinde 3-0 yenildi.

Philadelphia Union, Orlando City karşılaşmaında 6-1 kazandı.

Chicago Fire, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chicago Fire, kendi sahasında 16 gol attı, 16 gol yedi.

Philadelphia Union, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Philadelphia Union, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.