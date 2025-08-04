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        Haberler Magazin China Suarez, İstanbul'daki hayatına alışıyor - Magazin haberleri

        China Suarez, İstanbul'daki hayatına alışıyor

        Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez, İstanbul'daki yeni hayatına alışma sürecinden geçiyor. Eski eşleriyle zor günler geçiren Icardi ile Suarez, her fırsatta kalp yaralarını, birbirleriyle iyileştirdiklerini gözler önüne seriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 16:36 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:36
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        Yaralı kalpler çok mutlu
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        Galatasaraylı Mauoro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan sonra şarkıcı - oyuncu China Suarez ile yeni bir hayata başladı.

        Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Icardi ile Suarez, görünen o ki bir hayli dertli oldukları eski eşlerinin hayatlarından çıkmasından sonra başladıkları yeni hayatlarında oldukça mutlular.

        RAHAT BİR NEFES ALDI

        China Suarez, eski eşi Benjamin Vicuña ile çocuklarının İstanbul'a gelmesi adına geçtiğimiz günlerde yaşadığı sorunu çözerek rahat bir nefes aldı. Suarez, çocuklarının İstanbul'a gelmesini istemeyen Vicuña'yı uzun uğraşlar sonrasında ikna etmeyi başardı.

        Mauro Icardi ile China Suarez, yeni hayatlarında ne kadar mutlu olduklarını değil her geçen gün, neredeyse saat başına bulundukları paylaşımlara gözler önüne sererek yaralı kalplerini iyileştirdiklerinin mesajını veriyor.

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        #Maruo Icardi
        #China Suarez
        #galatasaray
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