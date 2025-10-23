Habertürk
        Chobani ABD Futbol Federasyonu'nun "Resmi Beslenme Ortağı" oldu

        ABD Futbol Federasyonu’nun "Resmi Beslenme Ortağı" oldu

        Chobani imzalanan çok yıllı bir anlaşmayla ABD Futbol Federasyonu'nun 'Resmi Beslenme Ortağı' oldu. Firmanın Kurucu ve CEO'su Hamdi Ulukaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada " Bu iş birliği potansiyeli beslemek, toplulukları güçlendirmek ve herkesin hayal kurabileceği, bu hayallerini gerçekleştirmek için eşit fırsatlar bulabileceği bir gelecek yaratmakla ilgili. Birlikte, yerelde başlayıp tüm topluma yayılan ortak bir amaç etrafında harika bir gelecek inşa ediyoruz" dedi

        Giriş: 23.10.2025 - 16:48
        ABD Futbol Federasyonu'nun "Resmi Beslenme Ortağı" oldu
        Hamdi Ulukaya tarafından 2005 yılında kurulan Chobani, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer) ile iş birliğini duyurdu. İmzalanan çok yıllı bir anlaşmayla Chobani, ABD Futbol Federasyonu’nun “Resmi Beslenme Ortağı” oldu.

        ‘Hayalleri Besliyoruz’ (Feeding the Dream) sloganıyla hayata geçirilen bu anlamlı ortaklık, kökleri ve ilhamı Anadolu’ya uzanan bir başarı hikayesinin, dünyanın en büyük spor sahnelerinden birinde zirveye çıkışını simgeliyor.

        "SAHADAKİ BİR MAÇTAN FAZLASI"

        Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, ABD Futbol Federasyonu ile gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili olarak "Futbol ve gıdanın insanları bir araya getirme gücü gibi sihirli bir ortak noktası var. ABD Futbol Federasyonu ile yaptığımız bu iş birliği, sahadaki bir maçtan veya antrenmandan çok daha fazlası. Bu iş birliği potansiyeli beslemek, toplulukları güçlendirmek ve herkesin hayal kurabileceği, bu hayallerini gerçekleştirmek için eşit fırsatlar bulabileceği bir gelecek yaratmakla ilgili. Birlikte, yerelde başlayıp tüm topluma yayılan ortak bir amaç etrafında harika bir gelecek inşa ediyoruz." dedi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Chobani ile ABD Futbol Federasyonu arasında gerçekleştirilen ortaklık, Chobani'nin genç sporcular için "Chobani Ball Kids" programları, antrenör gelişim girişimleri ve ülke genelindeki gençlik futbol kulüplerine burs sağlayan "Soccer Forward Foundation" gibi sosyal fayda projelerini de kapsıyor. Ek olarak Chobani bünyesindeki gıda bilimciler ile ABD Futbol Federasyonu'nun gelişim uzmanları antrenörlere beslenme değerleri ve eğitim teknikleri konusunda destek veren bir öğrenme aracı oluşturulacak.

        ABD’de nüfusun üçte biri kendini futbol taraftarı olarak tanımlıyor; bu ortaklık, sporu tabana yayarken aynı zamanda toplumsal etki yaratmayı hedefliyor.

        Ortaklık kapsamında Chobani, ABD Futbol Federasyonu’nun tüm milli takımlarını ve teknik birimlerini tek çatı altında toplayacak Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi’nin Kurucu Ortağı rolünü üstleniyor.

        Chobani’nin gerçekleştirdiği bu sponsorluğun yanı sıra, yine Hamdi Ulukaya’ya ait kahve markası La Colombe da ABD Futbol Federasyonu’nun “Resmi Kahve Ortağı” oldu. Bu uzun süreli ve çok yönlü ortaklık sayesinde Chobani ve La Colombe ürün denemeleri, reklam filmleri ve uluslararası müsabakalar gibi çeşitli etkinlikler aracılığıyla 125 milyondan fazla ABD'li taraftara ulaşacak.

        FENERBAHÇE'YE DE SPONSOR OLMUŞTU

        Geçtiğimiz aylarda çocukluk sevdası Fenerbahçe’ye de sponsor olarak Avrupa’nın en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atan Hamdi Ulukaya, Türkiye ve Amerika’da sağlıklı ve erişilebilir gıdaya, spora ve girişimciliğe verdiği destekle yeni nesil, sosyal bir lider olarak ön plana çıkıyor. Fenerbahçe sponsorluğu kapsamında kız çocuklarının eğitimi için de yıllık 1 milyon dolarlık kaynak ayıran Hamdi Ulukaya, 2017 yılında kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi ile de Anadolu’nun farklı bölgelerinden hayallerine inanan yüzlerce gence girişimcilik desteği veriyor.

