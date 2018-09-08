Toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptılar

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CHP Afyonkarahisar il yönetimi istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve il yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. Erdoğan, genel seçimlerden sonra aday belirleme sürecinde ve yönteminde örgütlerin görüşlerinin dikkate alınmaması, seçim sürecinin genel merkez yöneticileri tarafından doğru yönetilmemesi nedeniyle örgütün yapısının bozulduğunu ileri sürdü

08.09.2018 - 16:36 | Güncelleme: DHA

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve il yönetim kurulu üyeleri dün akşam saatlerinde partilerinin il başkanlığı binasında bir araya geldi. DHA'nın haberine göre, toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan İl Başkanı Erdoğan, istifa ettiklerini duyurdu. Genel seçimlerden sonra aday belirleme sürecinde ve yönteminde örgütlerin görüşlerinin dikkate alınmaması, seçim sürecinin genel merkez yöneticileri tarafından doğru yönetilmemesi nedeniyle örgütün yapısının bozulduğunu ileri süren Erdoğan, "Olağanüstü kurultayla partimizin bir an önce yenilenmeye, yeni ve sağlıklı bir örgütlenme modeline ihtiyaç olduğu yönündeki düşüncemizle Türkiye genelinde ilk açıklamayı yaparak 'Çoban ateşi' yakmak istemiştik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak imza toplanması süreci ve sonrası yaşananlar ve genel merkezimizin takındığı tutum, partimizi yıpratmaktan öteye gitmemiştir. Ortaya çıkan tablo ne bizleri, ne üyelerimizi, ne de bu partiye gönül veren yoldaşlarımızı memnun etmemiştir. Genel merkezin çağrısıyla, demokrasi gereği diğer cumhurbaşkanı adaylarının bile seçime katılabilmeleri için imza veren bizler, genel merkezimiz tarafından olağanüstü kurultayı toplamamak adına 5- 10 imzanın bahane edildiğini gördük. Oysa partinin içerisinde yaşanan sorunlar açık ve ortadaydı" dedi.

DEĞİŞİMDEN YANAYIZ

Değişimden yana bir tavır sergilediklerini vurgulayan İl Başkanı Savaş Erdoğan, "Burada istifa etmemizi istemeyen ve duruşumuzdan dolayı bize destek veren Afyonkarahisar'daki ve Türkiye'deki tüm yoldaşlarımıza söylemek isteriz ki istifa bir kaçış değildir. Bu istifa partimizin yerel seçimlere genel merkezimizle uyum içinde çalışacak yeni bir ekiple katılması, partimizin zarar görmemesi içindir. 24 Haziran'dan sonra partimizin fazlasıyla yıpratıldığını ve halkımızın partimize olan güven ve inancının azalmakta olduğunu görüyoruz. Sosyal medya ve basın aracılığıyla yapılan açıklamaların sert ve yıpratıcı olmasından elimizden geldiğince kaçınıyoruz. Ancak her üyemizin böyle tarihi bir karar döneminde sorumluluk almasından, düşüncelerini dile getirmesinden yana olduğumuzu da ifade etmek isterim. Lakin açıkça görülüyor ki gözler kör, kulaklar sağır olmuş. Yaşananlara kayıtsız kalındığını görmek bizleri kahrediyor" ifadelerine yer verdi.

 

 

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