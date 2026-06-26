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        Haberler Gündem Politika CHP belediyeler için “özel birim” kurdu: Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları araştırılacak | Son dakika haberleri

        CHP belediyeler için “özel birim” kurdu: Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları araştırılacak

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiası olan belediyelere yönelik inceleme yapacak özel bir birim kuruldu. Hukuk servisi bünyesindeki birimde, avukatlar, denetçiler ve özellikle maliye alanında uzman isimler yer alıyor. Olağanüstü kurultay tartışmasında Özel cephesinin, önümüzdeki hafta konuyu mahkemeye taşıması beklenirken Olağan Kurultay takvimi içinde büyük kurultay için 2027 yılının bahar ayları işaret ediliyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 26 Haziran 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        CHP'de "özel birim" kuruldu
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        CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi göreve başladı. İlk ay tamamlanmadan hukuk servisi içinde belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere bir birim kuruldu. Avukatlar, denetim elemanları ve maliye alanında uzman isimlerden oluşan o birim, hakkında soruşturma olanlar başta olmak üzere belediyeleri mercek altına alacak.

        İddianamelere, tanık ifadeleri tek tek incelenecek. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.

        BAZI İL BAŞKANLARININ İHRAÇ EDİLMESİ BEKLENİYOR

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        CHP'de ihraç dalgasının önümüzdeki hafta da sürmesi bekleniyor. Özellikle, iddianamelerde ismi olan hakkında rüşvet suçlaması bulunan bazı il başkanlarının da yine MYK kararıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edilebileceği belirtiliyor. Olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi.

        Ancak Genel Merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi ise önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

        BÜYÜK KURULTAY 2027 YILI BAHAR AYLARINDA BEKLENİYOR

        Genel Merkez kaynakları olağan kurultay takvimi de eylül başında işlemeye başlıyor. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde, 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.

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