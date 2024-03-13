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        Haberler Gündem İstanbul CHP Beykoz adayı Alaattin Köseler'den açıklamalar - Güncel haberler

        CHP Beykoz adayı Alaattin Köseler'den açıklamalar

        CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı. Alaattin Köseler, "İstanbul'da son viraja girildi. Kıran kırana bir mücadele var" dedi. Köseler, "Dağıtılan tapularda hep şerh var" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 20:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:50
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        CHP Beykoz adayı Köseler'den açıklamalar
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        CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

        Köseler'in konuşmasından öne çıkanlar:

        "KIRAN KIRANA BİR MÜCADELE VAR"

        İstanbul'da son viraja girildi. Kıran kırana bir mücadele var. Son 17 gün. Burada kesinlikle bıçaksırtı dediğimiz bir yarışa girdik. Beykoz üzerinde konuşuyorum. Tabiki İstanbul'da Ekrem Başkanın pozisyonu farklı. Ama ilçelerdeki durumlar farklılık gösterebilir. 99 ila 2004 arasında Beykoz Belediye Başkanlığı yaptım.

        "DAĞITILAN TAPULARDA HEP ŞERH VAR"

        Şimdi süreç içerisinde 99 ila 2004 yıllarında kamu mülkiyeti yüzde 86'ydı bu ilçede. Gittikçe bu mülkiyet oranı düştü. Dağıtılan tapularda hep şerh var Biz dönemimizde Tokatköy'de şerhsiz tapu dağıttık. Tokatköy halkına mevcut planlarda. Şerhli tapuyu bilmeyenler için anlatayım. Yolda, parkta kalan alanları vatandaşa sattılar. Bu durum vatandaşa problem olarak yıllardan beri çözülemeyen sorun olarak kaldı. Yapılan planlarda mülkiyet sorununu 20 yıldır çözemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu Beykoz'da artık suüstüne çıktı. İnsanlar feryat ediyorlar. Geleceklerini göremiyorlar. Yaşadıkları mahallede, yaşadıkları konutta ne zaman yıkılacak korkusu yaşıyorlar.

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        #HABER
        #istanbul
        #beykoz
        #alaattin köseler
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