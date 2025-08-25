CHP'de 39'ncu olağan kurultay süreci devam ediyor. Aralık'ta genel başkanlık seçiminin olacağı büyük kurultay yapılacak. Kongre süreci devam ederken bir yandan da gözler kurultay davalarına çevrildi.

KRİTİK İLK TARİH 15 EYLÜL

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 30 Haziran'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, ceza yargılaması ve görevsizlik kararına itiraz süreçlerinin beklenmesini kararlaştırmış ve davayı 8 Eylül'e ertelemişti. Bu tarihin partinin kuruluş etkinliklerine denk gelmesi nedeniyle avukatların talebi üzerine dava 15 Eylül'e kaydırıldı.

İSTANBUL'DA İSE GÖZLER 21 EYLÜL'DE

Büyük Kurultay Davası merakla beklenirken İstanbul İl Kongresine ilişkin dava sürecinde de önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Çelik’in il başkanı seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli kongreye yönelik açılan davada, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tensip zaptı düzenledi. 14 Ağustos 2025’te mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, il kongresinin hukuka aykırı şekilde yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca alınan kararların tedbiren durdurulması, seçilen il başkanı ve yönetim kurullarının görevden alınarak önceki yönetimin veya geçici bir kurulun görevlendirilmesi talep edildi. Duruşma öncesi mahkeme, İstanbul İl Seçim Kurulu ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazılarak İl Kongresi’ne dair tüm belgelerin gönderilmesini istedi.